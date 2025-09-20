Ампутировали ноги: британка не увидела в симптомах гриппа опасность

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 49 0

Девушка впала в кому, но чудом выжила.

Симптомы какой болезни кашель и усталость

Фото: www.globallookpress.com

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Mirror: британка не увидела в симптомах гриппа опасность, и ей ампутировали ноги

У 19-летней студентки из Великобритании Кетия Мопонд все началось с безобидных симптомов гриппа. Однако болезнь привела к ампутации ног. Об этом сообщает издание Mirror.

Кетия отучилась на первом курсе факультета маркетинга и рекламы всего восемь дней, когда у нее возник легкий кашель, а сама она стала быстро утомляться. Уже через сутки родственники и друзья не смогли с ней связаться. Обеспокоенные сотрудники университета вместе с однокурсником девушки обнаружили ее без сознания в комнате.

Состояние студентки было критическим. Уровень кислорода в крови составлял всего один процент, кожа потеряла цвет, органы отказывали, а ноги стали опухшими. Врачи предупредили семью Кетии, что велика вероятность смерти мозга. Девушка впала в кому и очнулась только через два дня не в состоянии говорить.

Оказалось, что у нее диагностировали менингококковую септицемию (потенциально смертельная инфекция крови. — Прим. Ред.), которая привела к бактериальному менингиту и сепсису. Это вызвало серьезные осложнения: пальцы на руках и ногах начали сморщиваться, опухать и болеть из-за нарушенного кровообращения, а спустя две недели появились гнойники на ягодицах. Врачи пересадили ей кожу с бедер на пораженные участки.

Кетию перевели в больницу Королевы Елизаветы в Бирмингеме, где ей ампутировали все пальцы на руках и обе ноги чуть ниже колена.

После выписки из больницы девушка начала реабилитацию и получила протезы нижних конечностей. Несмотря на трагедию, Кетия учится ходить самостоятельно и планирует возвращаться к тренировкам в спортзале. Она продолжает мечтать о карьере модели и вести активный образ жизни.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.59
0.42 98.88
-0.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:14
«В тоннель не спускалась»: умершая на четыре минуты девушка о загробном мире
8:00
В Забайкалье заключили под стражу водителя вездехода после гибели пяти человек
7:47
Ученые рассказали, как ИИ помогает расшифровывать речь животных
7:32
Ампутировали ноги: британка не увидела в симптомах гриппа опасность
7:16
Осень вступает в права: какая погода будет в Москве 20 сентября
7:06
Резервная линия питания ЗАЭС была повреждена на подконтрольной Украине территории

Сейчас читают

«Актуальная фамилия»: Пригожин посоветовал SHAMAN поменять псевдоним
Нейросеть «воскресила» легенд: как могли выглядеть Цой, Бодров и другие, если бы были живы
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Как провести день осеннего равноденствия: ритуалы и приметы
☀️ Солнечное затмение 21 сентября 2025 — чем опасно
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025