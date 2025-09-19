Министр спорта РФ Дегтярев сделал заявление об Олимпиаде-2026

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова

Международный олимпийский комитет подал важный сигнал.

Зимняя Олимпиада 2026 года в Италии

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Олимпиада-2026 станет последний, где россияне выступят в нейтральном статусе

Зимние Олимпийские игры 2026 года, которые пройдут в Италии, обязаны быть финальными, где российские спортсмены выступят в нейтральном статусе, заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев в социальной сети Telegram.

По словам Дегтярева, Международный олимпийский комитет (МОК) проявил положительный сигнал в отношении восстановления права России выступать с национальной символикой на будущих Олимпийских играх.

«МОК намерен обеспечить участие в юношеских Олимпийских играх 2026 года в Дакаре всех Национальных олимпийских комитетов (НОК) со своими спортсменами. Фактически это означает, что Игры в Милане должны стать последними, где наши атлеты будут участвовать в нейтральном статусе», — уточнил министр спорта РФ.

Также политик отметил, что глава МОК Кирсти Ковентри рационально подходит к политическим ситуациям в мире и считает, что военные конфликты не должны являться причиной для разделения спорта.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что сборная РФ в полном составе примет участие в летних Олимпийских играх в 2028 году.

