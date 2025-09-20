Белый дом отказался наносить удары по наркокартелям в Мексике

Управление по борьбе с наркотиками (DEA) в составе Минюста США призвало нанести удары по мексиканским объектам наркокартелей, вызвав сопротивление со стороны Белого дома и Пентагона, сообщает газета The Washington Post (WP), ссылаясь на источники.

По информации издания, юридической основы для подобных ударов не было, а значит подразумевалось целенаправленное применение военных сил против лидеров картелей и инфраструктуре.

Исполняющий обязанности администратора DEA Дерек Мальц заявил, что поддерживает операцию по устранению нарколабораторий и руководителей картелей. По его словам, картели убили больше американских граждан, чем любая террористическая организация, а значит они должны понести ответственность.

Эта директива вызвала серьезное беспокойство в Белом доме и Пентагоне. Представители структур опасаются, что применение военной силы по Мексике без их согласия может привести к необратимым дипломатическим последствиям, дестабилизировать регион, спровоцировать непредсказуемый ответный удар и вызвать возможные риски для граждан США.

