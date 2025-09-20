Мать пропавшей в Таиланде россиянки забрала свою четырехлетнюю внучку

|
Даниил Ципелев
Известно, что с момента исчезновения Эрики Владыко ребенок находился в спецучреждении Бангкока.

Мать пропавшей в Таиланде россиянки Эрики Владыко 19 сентября прилетела в Бангкок и забрала свою внучку. Об этом 5-tv.ru рассказала один из местных волонтеров, которые занимаются поиском пропавших людей.

Сообщается, что после исчезновения россиянки, четырехлетнюю дочь в спецучреждение в Бангкоке передали сотрудники отеля, в котором Владыко и оставила свою дочь.

Известно, что ребенка с момента пропажи матери навещала подруга Эрики. Она же держала связь с консульством. По сообщениям местного волонтера, 19 сентября в Бангкок прилетела мать пропавшей и забрала внучку.

Уточняется, что другой опытный волонтер, который специализируется на поиске людей в Таиланде, также разместила сообщение о пропаже Владыко. Известно, что пока специалист не получил никаких откликов от людей.

Исчезновение россиянки Эрики Владыко произошло 12 сентября. Известно, что девушка уехала из отеля на такси в развлекательный квартал Бангкока. Тогда же она перестала выходить на связь. По сообщениям близкой подруги Эрики, перед исчезновением она вела себя странно. К тому же девушка оставила в номере отеля личные вещи и документы. В полицию об исчезновении россиянки сообщили работники отеля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в США женщину объявили пропавшей без вести. Уточняется, что это уже второе исчезновение американки менее чем за месяц.

