В Амурской области из-за ЧП на железной дороге погибли два человека

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 30 0

К тому же сообщается еще о 12 пострадавших.

Что произошло на железной дороге в Амурской области

Фото: © РИА Новости

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

При сходе вагонов в Амурской области погибли два человека и 12 пострадали

При сходе двух вагонов и укладочного крана во время ремонта железной дороги в Амурской области погибли два человека и еще 12 пострадали. Об этом сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.

«На перегоне Беленькая — Федосеев Тындинского региона Дальневосточной железной дороги в Амурской области при проведении работ по замене рельсошпальной решетки в период „технологического окна“ произошел сход двух вагонов платформ и укладочного крана», — отметили в ведомстве.

В транспортной прокуратуре по региону сообщили, что обстоятельства происшествия устанавливаются.

Уточняется, что по данному инцеденту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

В то же время в Главном управлении МЧС по Амурской области сообщили, что на месте происшествия работают сотрудники ведомства. Уточняется, что движение поездов осуществляется в штатном режиме.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что раскрыта последняя информация, которую записали бортовые самописцы в кабине пилотов разбившегося под Тындой пассажирского самолета Ан-24.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.59
0.42 98.88
-0.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:08
Выбрал наездницу: автор «Кода да Винчи» собирается жениться на своей любовнице
4:49
В Египте украли и переплавили браслет фараона возрастом 3000 лет
4:30
В «Талибане» заявили, что не допустят военных США на территорию Афганистана
4:07
В Амурской области из-за ЧП на железной дороге погибли два человека
3:48
Все решено: МОК лишил российских биатлонистов золота Олимпийских игр — 2014 в Сочи
3:27
В Турции 12 человек пострадали при столкновении парома и сухогруза

Сейчас читают

«Актуальная фамилия»: Пригожин посоветовал SHAMAN поменять псевдоним
Нейросеть «воскресила» легенд: как могли выглядеть Цой, Бодров и другие, если бы были живы
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Как провести день осеннего равноденствия: ритуалы и приметы
☀️ Солнечное затмение 21 сентября 2025 — чем опасно
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025