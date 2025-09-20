В Амурской области из-за ЧП на железной дороге погибли два человека

При сходе вагонов в Амурской области погибли два человека и 12 пострадали

При сходе двух вагонов и укладочного крана во время ремонта железной дороги в Амурской области погибли два человека и еще 12 пострадали. Об этом сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.

«На перегоне Беленькая — Федосеев Тындинского региона Дальневосточной железной дороги в Амурской области при проведении работ по замене рельсошпальной решетки в период „технологического окна“ произошел сход двух вагонов платформ и укладочного крана», — отметили в ведомстве.

В транспортной прокуратуре по региону сообщили, что обстоятельства происшествия устанавливаются.

Уточняется, что по данному инцеденту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

В то же время в Главном управлении МЧС по Амурской области сообщили, что на месте происшествия работают сотрудники ведомства. Уточняется, что движение поездов осуществляется в штатном режиме.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что раскрыта последняя информация, которую записали бортовые самописцы в кабине пилотов разбившегося под Тындой пассажирского самолета Ан-24.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.