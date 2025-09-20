«Интервидение-2025»: кто и какими композициями выступит в Москве 20 сентября
Мероприятие объединит более двух десятков артистов из разных уголков мира, которые поборются за главный приз.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Звезды из 20 стран выйдут на сцену «Интервидения-2025» 20 сентября
В 2025 году Москва по праву обрела статус музыкальной столицы. Именно в этом городе, на площадке «Live Арены», в субботу 20 сентября состоится финальный этап международного конкурса «Интервидение», собравшего участников из более чем двадцати государств. Организаторы анонсировали насыщенную и эффектную программу.
Зрителей ожидают красочное открытие, культурный парад и видеопрезентации конкурсантов. Атмосферу дополнит выступление приглашенных звезд и номер международного хедлайнера. Наиболее зрелищным моментом станет голосование судей и церемония награждения победителя, который получит главный приз — 30 миллионов рублей. Подробности об участниках одного из ключевых музыкальных событий года — в материале «Известий».
Сулема Иглесиас (Куба)
По итогам жеребьевки первой на международном конкурсе «Интервидение-2025» выступит представительница Кубы — Сулема Иглесиас Саласар. Музыкальный путь певицы начался в 1982 году, когда ей исполнилось 18 лет, и она выступала как артистка-любитель. В этот же период Сулема начала писать свои первые стихи, а с 1994 года стала профессионально петь в составе трио «Иглесиас» (Iglesias).
В профессиональной дискографии певицы насчитывается шесть полноценных альбомов. Последний релиз, Solo tu, в прошлом году получил номинацию на национальную музыкальную премию Cubadisco 2024. Исполнительница популярна в Испании, Доминиканской Республике, Гаити и Мексике и уже представляла Кубу на различных международных музыкальных фестивалях.
На «Интервидении-2025» Сулема представит песню Guaguanco, созданную совместно с известными аргентинскими продюсерами Родриго Соса и Анхелем Тойраком. По словам самой артистки, композиция сочетает в себе традиционные и современные музыкальные элементы, а выступление будет дополнено танцем гуагуанко — разновидностью кубинской румбы.
Nomad (Киргизия)
Киргизскую Республику на сцене «Интервидения-2025» представит коллектив Nomad, состоящий из Азата Раимбердиева, Бека Исраилова и Минжашара Мурзаева. Все участники группы признаны мастерами своего дела и уже доказали высокий уровень профессионализма в сольной карьере.
Азат Раимбердиев, ранее известный как солист группы «Дэльмар», является лауреатом множества музыкальных премий, финалистом и наставником вокальных шоу. Российской публике артист знаком по участию в программе «Ну-ка, все вместе!», где его яркий вокал завоевал внимание как зрителей, так и жюри.
Бек Исраилов заслуженно считается неофициальным послом киргизской культуры на международной арене. Родившись в творческой семье, он с раннего детства занимается музыкой и постоянно развивает свой талант. Также Бек известен широкой аудитории как финалист и эксперт шоу «Ну-ка, все вместе!».
Минжашар Мурзаев родом из Бишкека и является участником крупных музыкальных шоу и фестивалей. Он выступал на «Новой волне» и принимал участие в китайской адаптации шоу «Голос». В России Минжашар прежде всего известен как участник телепроекта «Ну-ка, все вместе!». Артист исполняет свои песни не только на киргизском языке, но и на русском, английском и китайском.
На «Интервидении-2025» группа Nomad представит лирическую поп-балладу на родном языке — «Жалгыз сага» («Только тебе»), где современные эстрадные аранжировки гармонично сочетаются с традиционными киргизскими мелодиями.
Ван Си (Китай)
Китай на конкурсе представит певец Ван Си (Wang Xi), которого на родине за харизму и манеру исполнения называют «Элвис Ван». Артист родился в 1985 году в провинции Ляонин и начал заниматься пением в подростковом возрасте. В этом же городе окончил колледж искусств по специальности «поп-вокал», а затем продолжил обучение в Шеньянской консерватории, где получил степень бакалавра в области исполнительского мастерства. Параллельно он активно участвовал в различных шоу и конкурсах, что позволило ему привлечь внимание публики. Среди его достижений — золотая награда восьмой китайской музыкальной премии «Золотой колокол» и победа в XV Национальном конкурсе молодых певцов CCTV в категории «Популярная музыка».
На «Интервидении-2025» Ван Си представит композицию на родном языке, название которой переводится как «В пути». Первоначально планировалась другая песня — баллада «У горизонта» с симфоническим оркестром, но певец решил заменить номер.
Мустафа Саад (Египет)
Представителем Египта на музыкальном конкурсе выступит Мустафа Саад — артист оперы из Александрии и педагог с большим стажем. Он появился на свет в Александрии в 1983 году; именно этот город во многом определил его профессиональный путь. В начале 2000-х Саад дебютировал в музыке как поп-исполнитель в коллективе Amara. На сегодняшний день он имеет за плечами более 15 лет выступлений на ведущих площадках Египта и других стран. В числе ярких моментов его биографии — участие в итальянской Биеннале искусств и съемки в шоу Arab Idol.
В рамках «Интервидения» Мустафа Саад представит композицию о любви Ben elbanat («Среди всех девушек»), написанную в жанре «арабский поп». В этой песне ближневосточный фольклор и аутентичные инструменты органично переплетаются с актуальными электронными ритмами. По словам исполнителя, в текст трека вложены личные переживания и сложные эмоции, которые он испытывал во время непростого этапа своей жизни.
Vassy (США)
Соединенные Штаты на музыкальном состязании будет представлять певица и продюсер Vassy (Василика Карагиоргос), которая заменила американского артиста Брендона Ховарда, не сумевшего прибыть «по непредвиденным семейным обстоятельствам».
Исполнительница родилась на австралийской земле в 1983 году. В 2023 году она удостоилась премии EDMA ICON AWARD, став первой женщиной, получившей эту награду за лучший трек в стиле электронной танцевальной музыки. Ее совместные проекты с мировыми диджеями Tiësto и David Guetta поднимались на верхние строчки американских радиочартов и получали мультиплатиновый статус в трех десятках стран. Композиции Vassy набрали многомиллионное количество прослушиваний в стриминговых сервисах.
Помимо этого, в Россию вместе с Vassy приедет мировая рок-легенда — экс-фронтмен групп Deep Purple и Rainbow Джо Линн Тернер, создатель и исполнитель хита Stone Cold. Он выступит в роли международного судьи на конкурсе «Интервидение-2025» от США.
Сана (Кения)
Кению на конкурсе представит ведущая и исполнительница Наташа Санайпей Танде, известная под именем Сана. Она появилась на свет в Момбасе в 1985 году. Первоначально девушка не собиралась связывать судьбу со сценой: с юных лет она грезила о профессии врача и даже стала студенткой медицинского института. В 2004 году родственники убедили ее принять участие в конкурсе талантов Coca-Cola Popstars. К своему удивлению, Наташа оказалась среди трех победительниц и вошла в состав трио Sema. Коллектив вскоре выпустил альбом Mwewe, содержащий 17 песен, причем большинство из них обрели популярность. Хотя группа просуществовала недолго, профессиональный путь Санайпей Танде не завершился. С середины 2000-х она трудилась на радио в качестве ведущей, одновременно не оставляя музыкальной деятельности. В 2010-х годах Наташа выпустила несколько синглов как самостоятельная артистка и участвовала в проектах с известными кенийскими музыкантами. В 2019 году она выступала в роли судьи африканского конкурса Amazing Voices от Кении.
В рамках «Интервидения-2025» Наташа исполнит композицию Flavour («Вкус») из альбома 40& Four-Tune, ставшую гимном жизни, любви и позитивного настроения. Для выхода на сцену конкурса она подготовила обновленную версию этой песни в афро-поп аранжировке.
Amre (Казахстан)
Седьмым на сцену поднимется представитель Казахстана — артист Amre (Ернар Садирбаев). С ранних лет Ернар увлечен музыкой. Свою первую победу на музыкальном состязании он завоевал в школьный период, а затем стал студентом Казахской национальной академии искусств для совершенствования навыков. Став профессиональным исполнителем, он превратился в лауреата авторитетных международных конкурсов на территории Европы и России, включая «Славянский базар» и «Жемчужину Берлина».
В 2021 году Ернар привлек к себе широкий интерес, выступив в казахстанском шоу «Маска» в костюме Беркута. Для российской публики его имя стало особенно знакомо после участия в проекте «Голос», где он выступал в команде наставника и посла «Интервидения-2025» Димы Билана и сумел дойти до финальной стадии.
В рамках «Интервидения-2025» Amre представит масштабную поп-балладу на казахском языке «Свет степи», которая посвящена дому и отчей земле.
Саиф Аль-Али (ОАЭ)
Объединенные Арабские Эмираты на конкурсе представит исполнитель Саиф Аль-Али. Музыкант хорошо знаком публике как у себя на родине, так и в других странах. Он является выпускником классической музыкальной школы и в совершенстве владеет игрой на нескольких инструментах, среди которых фортепиано и уд — классичный восточный струнный инструмент, являющийся предшественником европейской лютни.
Источником вдохновения для Аль-Али служит наследие великих арабских музыкантов, например, египетского певца Мухаммеда Абд Аль-Ваххаба и легендарной Умм Кульсум. Обладая академической базой, знанием нескольких языков и интересом к разным музыкальным направлениям, Саиф Аль-Али пишет яркие композиции, наполненные глубоким смыслом. Российские зрители уже имели возможность увидеть его выступление в 2024 году на фестивале «Мелодия БРИКС».
В рамках «Интервидения» артист исполнит балладу Dawaa Lilsalam («Призыв к миру»), написанную специально для этого конкурса. Песня объединяет проникновенную мелодию с национальными мотивами. По словам артиста, для него большая честь представлять ОАЭ в Москве с песней о мире и призывать фанатов взяться за руки, создавая мелодию, неподвластную времени.
SHAMAN (Россия)
Россию на конкурсе представит один из наиболее популярных исполнителей нашего времени — SHAMAN (Ярослав Дронов, заслуженный артист России). Он появился на свет 22 ноября 1991 года в Новомосковске Тульской области в семье творческих людей: отец играл на гитаре, а мать была певицей. Музыкальная обстановка сопровождала Ярослава с ранних лет, и уже в четырехлетнем возрасте он стал заниматься в вокально-эстрадной студии «Ассорти», участвуя в концертах и гастрольных поездках.
В 2012 году Дронов перебрался в Москву и стал студентом Российской академии музыки имени Гнесиных, выбрав факультет эстрадно-джазового пения. Спустя год он принял участие в шоу «Фактор А», где занял третью позицию, заслужив высокие оценки судей. С 2014 по 2017 год он выступал в качестве солиста кавер-группы «Час пик». В 2016 году он участвовал в проекте «Голос», где под руководством Пелагеи дошел до финала и занял второе место. В 2017 году он стартовал сольную карьеру под псевдонимом SHAMAN, лично управляя всем творческим процессом — от сочинения песен до режиссуры видеоклипов.
На «Интервидении-2025» SHAMAN представит песню «Прямо по сердцу», написанную продюсером Максимом Фадеевым. Композиция является глубокой лирической балладой о мучительной любви, где главный герой просит свою избранницу отпустить его, признавая, что отношения разрушили мечты и причинили страдания.
Лусиана Калазанс и Таис Надер (Бразилия)
Десятыми на сцену поднимутся представители Бразилии — Лусиана Калазанс и Таис Надер, супружеский и творческий тандем, объединенный сценической практикой и преданностью культуре родной страны. Лусиана Калазанс — автор музыки, мультиинструменталист и продюсер, номинант на Latin Grammy, работавшая с ключевыми исполнителями Бразилии и других стран. Таис Надер — вокалистка и сочинительница песен, выступавшая на главных мировых площадках и получившая признание в рейтингах The New York Times и Educadora FM.
На конкурсе «Интервидение» они исполнят авторскую композицию Pipoca com Amor («Попкорн с любовью»), где этнические элементы бразильской музыки гармонично сочетаются с актуальным звучанием международной сцены.
Фаррух Хасанов (Таджикистан)
Таджикистан на конкурсе представит молодой исполнитель и автор песен Фаррух Хасанов, победитель шоу «Ну-ка, все вместе!». Он родился в Душанбе в 1997 году и с ранних лет занимался музыкой в студии. Хотя у него был природный дар, в юности он избрал карьеру лингвиста-переводчика, однако вскоре вновь обратился к музыке, следуя за своей мечтой.
В 2019 году Фаррух достиг финала конкурса Asia’s Got Talent, а затем приобрел известность в интернете: сначала он выкладывал каверы на иностранные хиты, а позже заявил о себе как автор-исполнитель собственных песен на таджикском языке. Сегодня его считают одним из наиболее ярких молодых артистов Таджикистана. Его композиции — «Утром», «Модар», «Лейли», «Шейла» — пользуются популярностью и любовью как на родине, так и за ее пределами. В 2022 году он получил национальную премию Tarona Music Award за вклад в музыку.
На «Интервидении-2025» Фаррух исполнит песню на русском языке «Гори!» — ритмичный поп-трек с фанковыми гитарными партиями и ярким фальцетным вокалом.
Дана Аль-Мир (Катар)
От Катара на сцене «Интервидения» выступит исполнительница, композитор и общественный деятель Дана Аль-Мир. В настоящее время она является одной из наиболее заметных и авторитетных персон в своем регионе, наделенная энергией, харизмой и разносторонним дарованием. В своих работах в жанре арт-поп Дана искусно объединяет компоненты западной и традиционной арабской музыки. Артистка представляла государство на ключевых мировых событиях — церемониях открытия и закрытия чемпионата мира по футболу FIFA, а также на открытии Кубка Азии по футболу 2023 года.
Она регулярно принимает участие в конференциях TEDx, выступает на культурных форумах и руководит музыкальным институтом Music Lab Qatar, где курирует проекты, поддерживает начинающих музыкантов и содействует развитию культурного просвещения.
На конкурсе Дана Аль-Мир представит балладу Huwa Dha Anta («Это именно ты») в стиле арабский поп. Композиция повествует о поиске идентичности и жизненного предназначения, прославляя стойкость тех, кто готов двигаться вперед и не отступать перед препятствиями.
Denise & D-Lain (Мадагаскар)
Мадагаскар на «Интервидении» представит музыкальный дуэт. Ратолоджанари Лалайна Жосиа, выступающий под именем D-Lain, — вокалист и автор песен, победитель африканского телевизионного шоу Castel Live Opera. Его хиты передают личные переживания, воплощенные в музыкальной форме. Творческий путь D-Lain начался в детские годы, он проходил отбор для мировых мюзиклов Mamma Mia! и Notre Dame de Paris. В 2009 году его наградили званием лучшего исполнителя в жанре госпел.
Denise — известная артистка у себя на родине и победительница конкурса Island Africa Talent, участие в котором обеспечило ей контракт с лейблом Universal Music. Она предпочла мировым гастролям работу на родине и совместно с супругом организовала ключевой музыкальный фестиваль Мадагаскара — Макуа.
На «Интервидении» дуэт исполнит композицию Tiako Hanjeky («Хочу большего для нас»), главная задача которой — продемонстрировать культурные возможности островного государства.
Зейна Имад (Саудовская Аравия)
Зейна Имад — исполнительница из Саудовской Аравии, которая дебютировала в 2018 году и быстро обрела популярность. Ее стиль объединяет арабский поп с компонентами фольклорного танца халиджи, джаза и софтрока. Певица исполняет как собственные композиции, так и кавер-версии, работает с местными музыкантами и черпает вдохновение в творчестве мировых знаменитостей, таких как Мадонна и Майкл Джексон. Зейну часто именуют одним из наиболее ярких голосов современной арабской сцены, а ее видеозаписи собирают миллионы просмотров в интернете.
В коллекции достижений артистки — несколько наград: победа в конкурсе Министерства культуры Саудовской Аравии для музыкантов младше 21 года и премия Riyadh Joy Awards 2021 в номинации «Лучший начинающий артист Ближнего Востока».
На конкурсе «Интервидение» Зейна представит песню под названием Mojrd Ham («Просто переживаю»).
Нидия Гонгора (Колумбия)
Нидия Гонгора — знаменитая вокалистка и специалист по изучению традиционной музыки тихоокеанского побережья Колумбии. У себя на родине она на протяжении 12 лет занимается развитием музыкальных талантов у детей. Нидия совмещает фольклорные традиции Колумбии с актуальными жанрами, формируя неповторимое звучание.
Исполнительница является шестикратным победителем фестиваля тихоокеанской музыки Petronio lvarez, обладателем премии Shock, победительницей African Music Academy Award и номинантом на Latin Grammy. Помимо этого, она создала и является солисткой коллектива Canalón de Timbiquí.
На конкурсе Нидия Гонгора исполнит песню En Los Manglares («В Мангровых зарослях»).
Нетсанет Султан (Эфиопия)
Нетсанет Султан — одна из наиболее заметных вокалисток Эфиопии. Свою музыкальную деятельность она начала в детском возрасте. Ее мощный голос и приверженность национальным традициям обеспечили ей престижные отечественные награды и признание как внутри страны, так и за ее пределами.
В творчестве Нетсанет сочетаются фольклорные мотивы различных народов Эфиопии и современное звучание. Композиции Yaaddoo, Halaala и Abaya демонстрируют культурное многообразие государства. Артистка свободно владеет несколькими языками и музыкальными направлениями, что придает ее творчеству особую многогранность.
На конкурсе «Интервидение» Нетсанет представит песню Halaala («У всех на виду»), раскрывающую музыкальное богатство Эфиопии.
Омар Аседо (Венесуэла)
Омар Аседо обладает более чем 25-летним опытом в музыкальной сфере. Свою карьеру он начал в 14 лет в качестве солиста оркестра Salserín, после чего выступал в различных коллективах, а с 2010 года развивает сольное творчество.
Наибольшую известность ему принес трек Sólo Contigo («Только с тобой»), выпущенный в 2017 году и набравший более 25 миллионов просмотров на YouTube. В музыкальном стиле исполнителя сочетаются современные поп-тенденции и латиноамериканская эмоциональность.
В России Омар Аседо представит композицию La Fiesta de la Paz («Праздник мира»).
Слободан Тркуля (Сербия)
Слободан Тркуля — сербский исполнитель, автор музыки и мультиинструменталист, создатель коллектива Balkanopolis. В своем творчестве он объединяет традиционные мотивы и актуальные направления: византийские песнопения, сербский фольклор и джазовую импровизацию. Его стиль можно охарактеризовать как этно-фьюжн, сочетающий балканские ритмы, горловое пение, симфонические аранжировки, электронные элементы и философские тексты.
Артист играет на более чем 20 инструментах, удостоен государственных наград и имеет звание посла культуры от МИД Сербии. Он ведет активную просветительскую работу и вдохновляет молодое поколение на сохранение культурных корней.
На конкурсе «Интервидение» он исполнит композицию Three Little Roses («Три розочки»).
Mzansi Jikelele (ЮАР)
Коллектив был сформирован специально для участия в конкурсе «Интервидение». В него вошли пять выдающихся музыкантов из Южно-Африканской Республики. Состав получился многогранным:
- Цхепо Нкадименг. Известный исполнитель в жанре госпел. В возрасте семи лет он лишился зрения, но это не стало препятствием для профессионального музыкального становления и карьеры не только в музыке, но и в кинематографе;
- Рене Крюгер. Артист и основатель благотворительной организации Colourful Gifts Foundation, занимающейся поддержкой и обучением молодежи через искусство, музыку и общественную деятельность;
- Леди Ду. Автор песен, продюсер и танцовщица, получившая известность благодаря выступлениям в популярном южноафриканском стиле — амапиано (от слова «пианино»; направление стало популярным в 2010-х годах; сочетает в себе элементы джаза, дип-хауса, хип-хопа, соула и других жанров);
- Олутерен Смит. Популярная южноафриканская вокалистка, в творчестве которой объединились госпел и светская музыка;
- Нонхланхла Дубе. Исполнительница в жанре афропоп, радиоведущая, актриса театра и кино.
На конкурсе коллектив представит композицию Home («Дом»).
Дык Фук (Вьетнам)
Представителем Вьетнама на конкурсе «Интервидение» выступит один из наиболее узнаваемых голосов местной поп-сцены Дык Фук. Широкая известность пришла к нему после победы в шоу «Голос Вьетнама», с того момента он стремительно завоевал симпатии миллионов слушателей. Его музыкальный стиль объединяет проникновенные баллады с компонентами RnB, EDM и современной поп-музыки.
Обретенная популярность позволила ему наладить активное сотрудничество с международными брендами, а на родине он входит в число наиболее влиятельных музыкальных исполнителей.
На конкурсе «Интервидение» Дык Фук исполнит композицию «Фудом тхиен выонг» (основана на эпосе о легендарном герое Тхань Зенге, в честь которого во Вьетнаме ежегодно проводится фестиваль «Хойзенг»).
Настя Кравченко (Белоруссия)
Настя Кравченко с юных лет обучалась вокалу, игре на скрипке и танцам, а впоследствии решила профессионально развивать свое увлечение и поступила в Минский колледж искусств на эстрадно-вокальное отделение. Широкую известность она приобрела после участия в телепроекте «X-Фактор. Беларусь», где дошла до суперфинала. В ноябре 2024 года прошел ее дебютный сольный концерт, а в декабре был выпущен первый студийный альбом, продемонстрировавший жанровое многообразие ее творчества.
На конкурсе «Интервидение» Настя исполнит песню «Мотылек», созданную в сотрудничестве с композитором Николаем Сосиным. Композиция основана на личной истории артистки и символизирует надежду и преображение.
Шохрух Ганиев (Узбекистан)
Шохрух Ганиев — вокалист, преподаватель и один из наиболее самобытных артистов Узбекистана. С детских лет он посвятил себя музыке, а первым инструментом, который освоил, стала дойра (разновидность бубна). Он завершил обучение в музыкальном училище, где изучал макам — классическое направление восточной музыкальной культуры.
Широкую известность как артист Шохрух обрел после победы в конкурсе Ovoz (местная версия шоу «Голос»). За время творческой деятельности он участвовал в многочисленных шоу и конкурсах, неоднократно становясь призером. Его наиболее известная композиция — Tillo uzuk («Золотое кольцо»).
На «Интервидении» он исполнит песню «Миллий Терма» — историю о любви и трепетных переживаниях, которые испытывает влюбленный в предвкушении романтического свидания. Эта работа представляет собой пример гармоничного сочетания узбекской национальной мелодики и современного звучания.
Раухан Малик (Индия)
Замыкающим конкурсантом, который появится на сцене «Интервидения», станет автор музыки и продюсер из Кашмира (Индия) Раухан Малик. Его композиции, созданные на современном музыкальном языке, повествуют историю его родного края.
Раухан Малик выступает сооснователем звукозаписывающего лейбла Stalwart Music Factory и обладает многолетним опытом преподавательской деятельности. Его творчество привлекает поклонников как в Индии, так и за ее пределами, представляя собой гармоничное соединение фолка, рока и поп-музыки, через которое он доносит музыкальные истории, воплощающие дух индийской культуры.
На конкурсе в Москве он исполнит композицию Ishq («Любовь»), выпущенную в 2024 году и уже набравшую 360 миллионов прослушиваний в музыкальном сервисе Spotify.
Финал международного конкурса «Интервидение-2025» в Москве станет ярким и запоминающимся событием, собравшим исполнителей со всей планеты и продемонстрировавшим многообразие музыкальных направлений и культурных традиций. На сцене «Live Арены» зрители смогут увидеть выступления как признанных мастеров, так и начинающих талантов, оценить авторские композиции и хореографические постановки, а также присутствовать при торжественном оглашении имени победителя.
Этот вечер превратится в настоящий праздник музыки, творческого вдохновения и культурного единения, а победитель конкурса получит главный приз — 30 миллионов рублей, что укрепляет статус «Интервидения» в качестве одного из наиболее авторитетных событий в сфере музыкальных состязаний.
Читайте также
53%
Нашли ошибку?