«Интервидение-2025»: кто и какими композициями выступит в Москве 20 сентября

Звезды из 20 стран выйдут на сцену «Интервидения-2025» 20 сентября

В 2025 году Москва по праву обрела статус музыкальной столицы. Именно в этом городе, на площадке «Live Арены», в субботу 20 сентября состоится финальный этап международного конкурса «Интервидение», собравшего участников из более чем двадцати государств. Организаторы анонсировали насыщенную и эффектную программу.

Зрителей ожидают красочное открытие, культурный парад и видеопрезентации конкурсантов. Атмосферу дополнит выступление приглашенных звезд и номер международного хедлайнера. Наиболее зрелищным моментом станет голосование судей и церемония награждения победителя, который получит главный приз — 30 миллионов рублей. Подробности об участниках одного из ключевых музыкальных событий года — в материале «Известий».

Сулема Иглесиас (Куба)

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

По итогам жеребьевки первой на международном конкурсе «Интервидение-2025» выступит представительница Кубы — Сулема Иглесиас Саласар. Музыкальный путь певицы начался в 1982 году, когда ей исполнилось 18 лет, и она выступала как артистка-любитель. В этот же период Сулема начала писать свои первые стихи, а с 1994 года стала профессионально петь в составе трио «Иглесиас» (Iglesias).

В профессиональной дискографии певицы насчитывается шесть полноценных альбомов. Последний релиз, Solo tu, в прошлом году получил номинацию на национальную музыкальную премию Cubadisco 2024. Исполнительница популярна в Испании, Доминиканской Республике, Гаити и Мексике и уже представляла Кубу на различных международных музыкальных фестивалях.

На «Интервидении-2025» Сулема представит песню Guaguanco, созданную совместно с известными аргентинскими продюсерами Родриго Соса и Анхелем Тойраком. По словам самой артистки, композиция сочетает в себе традиционные и современные музыкальные элементы, а выступление будет дополнено танцем гуагуанко — разновидностью кубинской румбы.

Nomad (Киргизия)

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Киргизскую Республику на сцене «Интервидения-2025» представит коллектив Nomad, состоящий из Азата Раимбердиева, Бека Исраилова и Минжашара Мурзаева. Все участники группы признаны мастерами своего дела и уже доказали высокий уровень профессионализма в сольной карьере.

Азат Раимбердиев, ранее известный как солист группы «Дэльмар», является лауреатом множества музыкальных премий, финалистом и наставником вокальных шоу. Российской публике артист знаком по участию в программе «Ну-ка, все вместе!», где его яркий вокал завоевал внимание как зрителей, так и жюри.

Бек Исраилов заслуженно считается неофициальным послом киргизской культуры на международной арене. Родившись в творческой семье, он с раннего детства занимается музыкой и постоянно развивает свой талант. Также Бек известен широкой аудитории как финалист и эксперт шоу «Ну-ка, все вместе!».

Минжашар Мурзаев родом из Бишкека и является участником крупных музыкальных шоу и фестивалей. Он выступал на «Новой волне» и принимал участие в китайской адаптации шоу «Голос». В России Минжашар прежде всего известен как участник телепроекта «Ну-ка, все вместе!». Артист исполняет свои песни не только на киргизском языке, но и на русском, английском и китайском.

На «Интервидении-2025» группа Nomad представит лирическую поп-балладу на родном языке — «Жалгыз сага» («Только тебе»), где современные эстрадные аранжировки гармонично сочетаются с традиционными киргизскими мелодиями.

Ван Си (Китай)

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Китай на конкурсе представит певец Ван Си (Wang Xi), которого на родине за харизму и манеру исполнения называют «Элвис Ван». Артист родился в 1985 году в провинции Ляонин и начал заниматься пением в подростковом возрасте. В этом же городе окончил колледж искусств по специальности «поп-вокал», а затем продолжил обучение в Шеньянской консерватории, где получил степень бакалавра в области исполнительского мастерства. Параллельно он активно участвовал в различных шоу и конкурсах, что позволило ему привлечь внимание публики. Среди его достижений — золотая награда восьмой китайской музыкальной премии «Золотой колокол» и победа в XV Национальном конкурсе молодых певцов CCTV в категории «Популярная музыка».

На «Интервидении-2025» Ван Си представит композицию на родном языке, название которой переводится как «В пути». Первоначально планировалась другая песня — баллада «У горизонта» с симфоническим оркестром, но певец решил заменить номер.

Мустафа Саад (Египет)

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Представителем Египта на музыкальном конкурсе выступит Мустафа Саад — артист оперы из Александрии и педагог с большим стажем. Он появился на свет в Александрии в 1983 году; именно этот город во многом определил его профессиональный путь. В начале 2000-х Саад дебютировал в музыке как поп-исполнитель в коллективе Amara. На сегодняшний день он имеет за плечами более 15 лет выступлений на ведущих площадках Египта и других стран. В числе ярких моментов его биографии — участие в итальянской Биеннале искусств и съемки в шоу Arab Idol.

В рамках «Интервидения» Мустафа Саад представит композицию о любви Ben elbanat («Среди всех девушек»), написанную в жанре «арабский поп». В этой песне ближневосточный фольклор и аутентичные инструменты органично переплетаются с актуальными электронными ритмами. По словам исполнителя, в текст трека вложены личные переживания и сложные эмоции, которые он испытывал во время непростого этапа своей жизни.

Vassy (США)

Фото: Marcel Thomas/Zuma/ТАСС

Соединенные Штаты на музыкальном состязании будет представлять певица и продюсер Vassy (Василика Карагиоргос), которая заменила американского артиста Брендона Ховарда, не сумевшего прибыть «по непредвиденным семейным обстоятельствам».

Исполнительница родилась на австралийской земле в 1983 году. В 2023 году она удостоилась премии EDMA ICON AWARD, став первой женщиной, получившей эту награду за лучший трек в стиле электронной танцевальной музыки. Ее совместные проекты с мировыми диджеями Tiësto и David Guetta поднимались на верхние строчки американских радиочартов и получали мультиплатиновый статус в трех десятках стран. Композиции Vassy набрали многомиллионное количество прослушиваний в стриминговых сервисах.

Помимо этого, в Россию вместе с Vassy приедет мировая рок-легенда — экс-фронтмен групп Deep Purple и Rainbow Джо Линн Тернер, создатель и исполнитель хита Stone Cold. Он выступит в роли международного судьи на конкурсе «Интервидение-2025» от США.

Сана (Кения)

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Кению на конкурсе представит ведущая и исполнительница Наташа Санайпей Танде, известная под именем Сана. Она появилась на свет в Момбасе в 1985 году. Первоначально девушка не собиралась связывать судьбу со сценой: с юных лет она грезила о профессии врача и даже стала студенткой медицинского института. В 2004 году родственники убедили ее принять участие в конкурсе талантов Coca-Cola Popstars. К своему удивлению, Наташа оказалась среди трех победительниц и вошла в состав трио Sema. Коллектив вскоре выпустил альбом Mwewe, содержащий 17 песен, причем большинство из них обрели популярность. Хотя группа просуществовала недолго, профессиональный путь Санайпей Танде не завершился. С середины 2000-х она трудилась на радио в качестве ведущей, одновременно не оставляя музыкальной деятельности. В 2010-х годах Наташа выпустила несколько синглов как самостоятельная артистка и участвовала в проектах с известными кенийскими музыкантами. В 2019 году она выступала в роли судьи африканского конкурса Amazing Voices от Кении.

В рамках «Интервидения-2025» Наташа исполнит композицию Flavour («Вкус») из альбома 40& Four-Tune, ставшую гимном жизни, любви и позитивного настроения. Для выхода на сцену конкурса она подготовила обновленную версию этой песни в афро-поп аранжировке.

Amre (Казахстан)

Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Седьмым на сцену поднимется представитель Казахстана — артист Amre (Ернар Садирбаев). С ранних лет Ернар увлечен музыкой. Свою первую победу на музыкальном состязании он завоевал в школьный период, а затем стал студентом Казахской национальной академии искусств для совершенствования навыков. Став профессиональным исполнителем, он превратился в лауреата авторитетных международных конкурсов на территории Европы и России, включая «Славянский базар» и «Жемчужину Берлина».

В 2021 году Ернар привлек к себе широкий интерес, выступив в казахстанском шоу «Маска» в костюме Беркута. Для российской публики его имя стало особенно знакомо после участия в проекте «Голос», где он выступал в команде наставника и посла «Интервидения-2025» Димы Билана и сумел дойти до финальной стадии.

В рамках «Интервидения-2025» Amre представит масштабную поп-балладу на казахском языке «Свет степи», которая посвящена дому и отчей земле.

Саиф Аль-Али (ОАЭ)

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Объединенные Арабские Эмираты на конкурсе представит исполнитель Саиф Аль-Али. Музыкант хорошо знаком публике как у себя на родине, так и в других странах. Он является выпускником классической музыкальной школы и в совершенстве владеет игрой на нескольких инструментах, среди которых фортепиано и уд — классичный восточный струнный инструмент, являющийся предшественником европейской лютни.

Источником вдохновения для Аль-Али служит наследие великих арабских музыкантов, например, египетского певца Мухаммеда Абд Аль-Ваххаба и легендарной Умм Кульсум. Обладая академической базой, знанием нескольких языков и интересом к разным музыкальным направлениям, Саиф Аль-Али пишет яркие композиции, наполненные глубоким смыслом. Российские зрители уже имели возможность увидеть его выступление в 2024 году на фестивале «Мелодия БРИКС».

В рамках «Интервидения» артист исполнит балладу Dawaa Lilsalam («Призыв к миру»), написанную специально для этого конкурса. Песня объединяет проникновенную мелодию с национальными мотивами. По словам артиста, для него большая честь представлять ОАЭ в Москве с песней о мире и призывать фанатов взяться за руки, создавая мелодию, неподвластную времени.

SHAMAN (Россия)

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Россию на конкурсе представит один из наиболее популярных исполнителей нашего времени — SHAMAN (Ярослав Дронов, заслуженный артист России). Он появился на свет 22 ноября 1991 года в Новомосковске Тульской области в семье творческих людей: отец играл на гитаре, а мать была певицей. Музыкальная обстановка сопровождала Ярослава с ранних лет, и уже в четырехлетнем возрасте он стал заниматься в вокально-эстрадной студии «Ассорти», участвуя в концертах и гастрольных поездках.

В 2012 году Дронов перебрался в Москву и стал студентом Российской академии музыки имени Гнесиных, выбрав факультет эстрадно-джазового пения. Спустя год он принял участие в шоу «Фактор А», где занял третью позицию, заслужив высокие оценки судей. С 2014 по 2017 год он выступал в качестве солиста кавер-группы «Час пик». В 2016 году он участвовал в проекте «Голос», где под руководством Пелагеи дошел до финала и занял второе место. В 2017 году он стартовал сольную карьеру под псевдонимом SHAMAN, лично управляя всем творческим процессом — от сочинения песен до режиссуры видеоклипов.

На «Интервидении-2025» SHAMAN представит песню «Прямо по сердцу», написанную продюсером Максимом Фадеевым. Композиция является глубокой лирической балладой о мучительной любви, где главный герой просит свою избранницу отпустить его, признавая, что отношения разрушили мечты и причинили страдания.

Лусиана Калазанс и Таис Надер (Бразилия)

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Десятыми на сцену поднимутся представители Бразилии — Лусиана Калазанс и Таис Надер, супружеский и творческий тандем, объединенный сценической практикой и преданностью культуре родной страны. Лусиана Калазанс — автор музыки, мультиинструменталист и продюсер, номинант на Latin Grammy, работавшая с ключевыми исполнителями Бразилии и других стран. Таис Надер — вокалистка и сочинительница песен, выступавшая на главных мировых площадках и получившая признание в рейтингах The New York Times и Educadora FM.

На конкурсе «Интервидение» они исполнят авторскую композицию Pipoca com Amor («Попкорн с любовью»), где этнические элементы бразильской музыки гармонично сочетаются с актуальным звучанием международной сцены.

Фаррух Хасанов (Таджикистан)

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Таджикистан на конкурсе представит молодой исполнитель и автор песен Фаррух Хасанов, победитель шоу «Ну-ка, все вместе!». Он родился в Душанбе в 1997 году и с ранних лет занимался музыкой в студии. Хотя у него был природный дар, в юности он избрал карьеру лингвиста-переводчика, однако вскоре вновь обратился к музыке, следуя за своей мечтой.

В 2019 году Фаррух достиг финала конкурса Asia’s Got Talent, а затем приобрел известность в интернете: сначала он выкладывал каверы на иностранные хиты, а позже заявил о себе как автор-исполнитель собственных песен на таджикском языке. Сегодня его считают одним из наиболее ярких молодых артистов Таджикистана. Его композиции — «Утром», «Модар», «Лейли», «Шейла» — пользуются популярностью и любовью как на родине, так и за ее пределами. В 2022 году он получил национальную премию Tarona Music Award за вклад в музыку.

На «Интервидении-2025» Фаррух исполнит песню на русском языке «Гори!» — ритмичный поп-трек с фанковыми гитарными партиями и ярким фальцетным вокалом.

Дана Аль-Мир (Катар)

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

От Катара на сцене «Интервидения» выступит исполнительница, композитор и общественный деятель Дана Аль-Мир. В настоящее время она является одной из наиболее заметных и авторитетных персон в своем регионе, наделенная энергией, харизмой и разносторонним дарованием. В своих работах в жанре арт-поп Дана искусно объединяет компоненты западной и традиционной арабской музыки. Артистка представляла государство на ключевых мировых событиях — церемониях открытия и закрытия чемпионата мира по футболу FIFA, а также на открытии Кубка Азии по футболу 2023 года.

Она регулярно принимает участие в конференциях TEDx, выступает на культурных форумах и руководит музыкальным институтом Music Lab Qatar, где курирует проекты, поддерживает начинающих музыкантов и содействует развитию культурного просвещения.

На конкурсе Дана Аль-Мир представит балладу Huwa Dha Anta («Это именно ты») в стиле арабский поп. Композиция повествует о поиске идентичности и жизненного предназначения, прославляя стойкость тех, кто готов двигаться вперед и не отступать перед препятствиями.

Denise & D-Lain (Мадагаскар)

Фото: Сергей Булкин/ТАСС

Мадагаскар на «Интервидении» представит музыкальный дуэт. Ратолоджанари Лалайна Жосиа, выступающий под именем D-Lain, — вокалист и автор песен, победитель африканского телевизионного шоу Castel Live Opera. Его хиты передают личные переживания, воплощенные в музыкальной форме. Творческий путь D-Lain начался в детские годы, он проходил отбор для мировых мюзиклов Mamma Mia! и Notre Dame de Paris. В 2009 году его наградили званием лучшего исполнителя в жанре госпел.

Denise — известная артистка у себя на родине и победительница конкурса Island Africa Talent, участие в котором обеспечило ей контракт с лейблом Universal Music. Она предпочла мировым гастролям работу на родине и совместно с супругом организовала ключевой музыкальный фестиваль Мадагаскара — Макуа.

На «Интервидении» дуэт исполнит композицию Tiako Hanjeky («Хочу большего для нас»), главная задача которой — продемонстрировать культурные возможности островного государства.

Зейна Имад (Саудовская Аравия)

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Зейна Имад — исполнительница из Саудовской Аравии, которая дебютировала в 2018 году и быстро обрела популярность. Ее стиль объединяет арабский поп с компонентами фольклорного танца халиджи, джаза и софтрока. Певица исполняет как собственные композиции, так и кавер-версии, работает с местными музыкантами и черпает вдохновение в творчестве мировых знаменитостей, таких как Мадонна и Майкл Джексон. Зейну часто именуют одним из наиболее ярких голосов современной арабской сцены, а ее видеозаписи собирают миллионы просмотров в интернете.

В коллекции достижений артистки — несколько наград: победа в конкурсе Министерства культуры Саудовской Аравии для музыкантов младше 21 года и премия Riyadh Joy Awards 2021 в номинации «Лучший начинающий артист Ближнего Востока».

На конкурсе «Интервидение» Зейна представит песню под названием Mojrd Ham («Просто переживаю»).

Нидия Гонгора (Колумбия)

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Нидия Гонгора — знаменитая вокалистка и специалист по изучению традиционной музыки тихоокеанского побережья Колумбии. У себя на родине она на протяжении 12 лет занимается развитием музыкальных талантов у детей. Нидия совмещает фольклорные традиции Колумбии с актуальными жанрами, формируя неповторимое звучание.

Исполнительница является шестикратным победителем фестиваля тихоокеанской музыки Petronio lvarez, обладателем премии Shock, победительницей African Music Academy Award и номинантом на Latin Grammy. Помимо этого, она создала и является солисткой коллектива Canalón de Timbiquí.

На конкурсе Нидия Гонгора исполнит песню En Los Manglares («В Мангровых зарослях»).

Нетсанет Султан (Эфиопия)

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Нетсанет Султан — одна из наиболее заметных вокалисток Эфиопии. Свою музыкальную деятельность она начала в детском возрасте. Ее мощный голос и приверженность национальным традициям обеспечили ей престижные отечественные награды и признание как внутри страны, так и за ее пределами.

В творчестве Нетсанет сочетаются фольклорные мотивы различных народов Эфиопии и современное звучание. Композиции Yaaddoo, Halaala и Abaya демонстрируют культурное многообразие государства. Артистка свободно владеет несколькими языками и музыкальными направлениями, что придает ее творчеству особую многогранность.

На конкурсе «Интервидение» Нетсанет представит песню Halaala («У всех на виду»), раскрывающую музыкальное богатство Эфиопии.

Омар Аседо (Венесуэла)

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Омар Аседо обладает более чем 25-летним опытом в музыкальной сфере. Свою карьеру он начал в 14 лет в качестве солиста оркестра Salserín, после чего выступал в различных коллективах, а с 2010 года развивает сольное творчество.

Наибольшую известность ему принес трек Sólo Contigo («Только с тобой»), выпущенный в 2017 году и набравший более 25 миллионов просмотров на YouTube. В музыкальном стиле исполнителя сочетаются современные поп-тенденции и латиноамериканская эмоциональность.

В России Омар Аседо представит композицию La Fiesta de la Paz («Праздник мира»).

Слободан Тркуля (Сербия)

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Слободан Тркуля — сербский исполнитель, автор музыки и мультиинструменталист, создатель коллектива Balkanopolis. В своем творчестве он объединяет традиционные мотивы и актуальные направления: византийские песнопения, сербский фольклор и джазовую импровизацию. Его стиль можно охарактеризовать как этно-фьюжн, сочетающий балканские ритмы, горловое пение, симфонические аранжировки, электронные элементы и философские тексты.

Артист играет на более чем 20 инструментах, удостоен государственных наград и имеет звание посла культуры от МИД Сербии. Он ведет активную просветительскую работу и вдохновляет молодое поколение на сохранение культурных корней.

На конкурсе «Интервидение» он исполнит композицию Three Little Roses («Три розочки»).

Mzansi Jikelele (ЮАР)

Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Коллектив был сформирован специально для участия в конкурсе «Интервидение». В него вошли пять выдающихся музыкантов из Южно-Африканской Республики. Состав получился многогранным:

Цхепо Нкадименг. Известный исполнитель в жанре госпел. В возрасте семи лет он лишился зрения, но это не стало препятствием для профессионального музыкального становления и карьеры не только в музыке, но и в кинематографе;

Рене Крюгер. Артист и основатель благотворительной организации Colourful Gifts Foundation, занимающейся поддержкой и обучением молодежи через искусство, музыку и общественную деятельность;

Леди Ду. Автор песен, продюсер и танцовщица, получившая известность благодаря выступлениям в популярном южноафриканском стиле — амапиано (от слова «пианино»; направление стало популярным в 2010-х годах; сочетает в себе элементы джаза, дип-хауса, хип-хопа, соула и других жанров);

Олутерен Смит. Популярная южноафриканская вокалистка, в творчестве которой объединились госпел и светская музыка;

Нонхланхла Дубе. Исполнительница в жанре афропоп, радиоведущая, актриса театра и кино.

На конкурсе коллектив представит композицию Home («Дом»).

Дык Фук (Вьетнам)

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Представителем Вьетнама на конкурсе «Интервидение» выступит один из наиболее узнаваемых голосов местной поп-сцены Дык Фук. Широкая известность пришла к нему после победы в шоу «Голос Вьетнама», с того момента он стремительно завоевал симпатии миллионов слушателей. Его музыкальный стиль объединяет проникновенные баллады с компонентами RnB, EDM и современной поп-музыки.

Обретенная популярность позволила ему наладить активное сотрудничество с международными брендами, а на родине он входит в число наиболее влиятельных музыкальных исполнителей.

На конкурсе «Интервидение» Дык Фук исполнит композицию «Фудом тхиен выонг» (основана на эпосе о легендарном герое Тхань Зенге, в честь которого во Вьетнаме ежегодно проводится фестиваль «Хойзенг»).

Настя Кравченко (Белоруссия)

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Настя Кравченко с юных лет обучалась вокалу, игре на скрипке и танцам, а впоследствии решила профессионально развивать свое увлечение и поступила в Минский колледж искусств на эстрадно-вокальное отделение. Широкую известность она приобрела после участия в телепроекте «X-Фактор. Беларусь», где дошла до суперфинала. В ноябре 2024 года прошел ее дебютный сольный концерт, а в декабре был выпущен первый студийный альбом, продемонстрировавший жанровое многообразие ее творчества.

На конкурсе «Интервидение» Настя исполнит песню «Мотылек», созданную в сотрудничестве с композитором Николаем Сосиным. Композиция основана на личной истории артистки и символизирует надежду и преображение.

Шохрух Ганиев (Узбекистан)

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Шохрух Ганиев — вокалист, преподаватель и один из наиболее самобытных артистов Узбекистана. С детских лет он посвятил себя музыке, а первым инструментом, который освоил, стала дойра (разновидность бубна). Он завершил обучение в музыкальном училище, где изучал макам — классическое направление восточной музыкальной культуры.

Широкую известность как артист Шохрух обрел после победы в конкурсе Ovoz (местная версия шоу «Голос»). За время творческой деятельности он участвовал в многочисленных шоу и конкурсах, неоднократно становясь призером. Его наиболее известная композиция — Tillo uzuk («Золотое кольцо»).

На «Интервидении» он исполнит песню «Миллий Терма» — историю о любви и трепетных переживаниях, которые испытывает влюбленный в предвкушении романтического свидания. Эта работа представляет собой пример гармоничного сочетания узбекской национальной мелодики и современного звучания.

Раухан Малик (Индия)

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Замыкающим конкурсантом, который появится на сцене «Интервидения», станет автор музыки и продюсер из Кашмира (Индия) Раухан Малик. Его композиции, созданные на современном музыкальном языке, повествуют историю его родного края.

Раухан Малик выступает сооснователем звукозаписывающего лейбла Stalwart Music Factory и обладает многолетним опытом преподавательской деятельности. Его творчество привлекает поклонников как в Индии, так и за ее пределами, представляя собой гармоничное соединение фолка, рока и поп-музыки, через которое он доносит музыкальные истории, воплощающие дух индийской культуры.

На конкурсе в Москве он исполнит композицию Ishq («Любовь»), выпущенную в 2024 году и уже набравшую 360 миллионов прослушиваний в музыкальном сервисе Spotify.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Финал международного конкурса «Интервидение-2025» в Москве станет ярким и запоминающимся событием, собравшим исполнителей со всей планеты и продемонстрировавшим многообразие музыкальных направлений и культурных традиций. На сцене «Live Арены» зрители смогут увидеть выступления как признанных мастеров, так и начинающих талантов, оценить авторские композиции и хореографические постановки, а также присутствовать при торжественном оглашении имени победителя.

Этот вечер превратится в настоящий праздник музыки, творческого вдохновения и культурного единения, а победитель конкурса получит главный приз — 30 миллионов рублей, что укрепляет статус «Интервидения» в качестве одного из наиболее авторитетных событий в сфере музыкальных состязаний.