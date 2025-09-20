В Забайкалье заключили под стражу водителя вездехода после гибели пяти человек

В Каларском округе Забайкальского края заключили под стражу 28-летнего водителя вездехода, в котором утонули пять человек. Об этом говорится в официальном Telegram-канале Прокуратуры Забайкальского края.

Задержанного обвиняют по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности гибель двух и более человек».

По версии следствия, водитель вездехода допустил съезд транспортного средства в водоем. В результате инцидента погибли пять человек. Прокурор, участвующий в процессе, опираясь на представленные доказательства, ходатайствовал о необходимости заключения под стражу.

«Каларский районный суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в посте ведомства.

Расследование по данному уголовному делу продолжается. За ним следит районная прокуратура.

Ранее 5-tv.ru писал, что тела пятерых погибших извлекли из затонувшего Забайкалье вездехода. Троих жертв трагедии достали из машины 17 сентября, 18 сентября — еще двоих. Сам вездеход пытаются отбуксировать на берег при помощи тяжелой техники.

