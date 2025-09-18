Тела пятерых погибших извлекли из затонувшего в Забайкалье вездехода

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 23 0

Опубликованы кадры со дна озера.

Фото, видео: Telegram/Департамент по гражданской обороне /depgopb; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Сотрудники МЧС извлекли из гусеничного вездехода, затонувшего в озере Амудиса в Каларском округе Забайкалья, тела пятерых погибших геологов. Троих жертв трагедии достали из машины 17 сентября, 18 сентября — еще двоих. Сам вездеход пытаются отбуксировать на берег при помощи тяжелой техники.

Водолазы запечатлели гусеничную машину на дне водоема, кадры публикует Забайкалпожспас. Ранее сообщалось, что экипаж состоял из девяти человек, четверым удалось спастись самостоятельно. Тела погибших доставят в районную больницу для опознания.

Авария произошла 15 сентября, но обратиться за помощью пострадавшие смогли лишь на следующий день. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее гибель двух и более человек», расследование находится на контроле прокуратуры. Согласно одной из версий, причиной трагедии стал отказ тормоза вездехода.

Как ранее сообщала пресс-служба МЧС, к спасательной операции были привлечены вертолеты и водолазы поисково-спасательной службы Забайкальского края.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.00
0.16 98.30
0.41
Крестьянка, знахарка или волхва? Кем вы были в Древней Руси по знаку зоди...

Последние новости

12:54
«Скинул на него»: школьница из Курахово ухаживала за раненым дроном ВСУ мужчиной
12:40
«Это честь!» — Полина Гагарина и BEARWOLF схлестнутся в вокальном поединке
12:30
«Публичное оправдание терроризма»: Пугачевой грозит колония за поддержку Дудаева
12:22
«Инструмент государства»: Силуанов о влиянии бюджета страны на граждан
12:19
«Я вообще ничего не хочу»: Газманов поделился настроем перед 75-летним юбилеем
12:11
Тела пятерых погибших извлекли из затонувшего в Забайкалье вездехода

Сейчас читают

«Публичное оправдание терроризма»: Пугачевой грозит колония за поддержку Дудаева
«Есть слепые мужчины»: с какими женщинами не хотят знакомиться и почему
Букет полевых цветов: Елена Север об искренней благодарности российских бойцов
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Икона Божией Матери Неопалимая купина: о чем нужно молиться
Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025