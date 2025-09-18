Тела пятерых погибших извлекли из затонувшего в Забайкалье вездехода

Сотрудники МЧС извлекли из гусеничного вездехода, затонувшего в озере Амудиса в Каларском округе Забайкалья, тела пятерых погибших геологов. Троих жертв трагедии достали из машины 17 сентября, 18 сентября — еще двоих. Сам вездеход пытаются отбуксировать на берег при помощи тяжелой техники.

Водолазы запечатлели гусеничную машину на дне водоема, кадры публикует Забайкалпожспас. Ранее сообщалось, что экипаж состоял из девяти человек, четверым удалось спастись самостоятельно. Тела погибших доставят в районную больницу для опознания.

Авария произошла 15 сентября, но обратиться за помощью пострадавшие смогли лишь на следующий день. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее гибель двух и более человек», расследование находится на контроле прокуратуры. Согласно одной из версий, причиной трагедии стал отказ тормоза вездехода.

Как ранее сообщала пресс-служба МЧС, к спасательной операции были привлечены вертолеты и водолазы поисково-спасательной службы Забайкальского края.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.