Погибли десять мышей, полетевших в космос на спутнике «Бион-М»

Полет на космическом спутнике «Бион-М» № 2 пережили 65 из 75 мышей. Путешествие длилось 30 суток, посадка аппарата на поверхность Земли прошла штатно, сообщил директор ИМБП РАН академик Олег Орлов. Ученые отметили, что десять животных погибли по разным причинам и назвали результат полета удовлетворительным.

«Это мыши-самцы, агрессивные животные, со сложными внутригрупповыми конфликтами. Данные, конечно, не пропали, мы узнаем, на каких этапах и по какой причине они погибли», — отметил Орлов.

«Бион-М» № 2 приземлился в Оренбургской области 19 сентября в 11:00 по московскому времени. В ходе полета ученые успели провести более 30 экспериментов с биообъектами. Мыши и мухи, муравьи, бактерии и грибы должны были испытать воздействие радиации и его последствия.

Как ранее писал 5-tv, животным были вживлены датчики, которые измеряли ключевые жизненные показатели, например, температуру и сердцебиение. Ученые ИМБП РАН сообщили, что мышей разделили на группы, каждая из которых отличалась по условиям кормления и получаемым препаратам.



