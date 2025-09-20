Брухунова опровергла, что отдыхала с Петросяном по бартеру

Молодая жена Народного артиста РСФСР Евгения Петросяна Татьяна Брухунова отвергла обвинения в том, что они с мужем праздновали его юбилей в усадьбе на озере Наговье в Тверской области по бартеру. Супруга так активно хвалила место отдыха в запрещенной соцсети, что в адрес четы прозвучали обвинения в рекламе. Брухунова заявила, что готова подтвердить все расходы — по ее словам, они с мужем отдыхали в Наговье на общих условиях.

«Если правовая система возымеет ко мне какие-либо претензии, то я обязательно опубликую чеки по всем расчетам. За каждую съеденную конфетку, путешествие на лодке или катамаране я плачу! И за номер я тоже плачу!» — заявила Брухунова.

Публикации о якобы имевшем место бартере Бруханова назвала «пасквилями», обвинив «товарищей журналистов» в попытках уличить ее в нарушении законодательства России.



Ранее сообщалось, что Петросян праздновал 80-летний юбилей с женой и наследниками Ваганом и Матильдой. Юморист рыбачил и наслаждался деревенской атмосферой. По его словам, это был «лучший день рождения» в его жизни.



