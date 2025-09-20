В УДО отказано: новый поворот в деле об аферах с имуществом семьи Баталова

Суд отказал в УДО фигуранту дела об аферах с имуществом семьи актера Баталова

Фигуранту дела о мошенничестве с имуществом семьи актера Алексея Баталова, нотариусу Дмитрию Бублию, суд отказал в условно-досрочном освобождении (УДО). Об этом сообщается на портале московских судов общей юрисдикции.

Бублий обратился с ходатайством об УДО, указав, что отбыл уже половину срока и зарекомендовал себя с положительной стороны. Он также трудоустроен, выплатил компенсацию морального вреда Гитане Леонтенко и Марии Баталовой, содержит супругу, двух детей и родителей. Кроме того, он принимает участие в общественной и культурной жизни города отмечается в документах.

Бублий отбывает наказание в ФКУ СИЗО-7. Осужденный находится в отряде хозяйственного обслуживания и переведен на облегченные условия. У него есть четыре поощрения от администрации, и он принимает активное участие в воспитательных мероприятиях.

Однако представитель семьи актера Баталова, Сергей Лукин, а также прокурор выступили против удовлетворения ходатайства. Как отмечают в Мосгосуде, нет убедительных доказательств устойчивой законопослушной позиции Бублия. Также он еще не отбыл достаточный срок.

Скандал с имуществом семьи Баталова разгорелся в сентябре 2020 года. Актриса Наталия Дрожжина вместе с мужем, юристом Михаилом Цивиным, вошли в доверие к вдове актера Алексея Баталова, Гитане Леонтенко, а также его дочери Марии, сняв почти все их сбережения — больше 20 миллионов рублей.

Супруги сначала помогали безутешной вдове провести похороны мужа и установить ему памятник. После этого несколько лет всячески «поддерживали» женщину с дочерью. Леонтенко не могла даже представить, что Цивин и Дрожжина способны навредить ей.

Дмитрий Бублий, знакомый пары, составил договоры пожизненного содержания с иждивением, на основании которых к Дрожжиной и Циину перешли доля в квартире на улице Серафимовича, квартира в 1-м Самотечном переулке и нежилое помещение, принадлежавшие дочери артиста. После этого Бублий с нарушением нотариальных процедур удостоверил подписи потерпевших. Общая сумма ущерба — 36 миллионов рублей.

В мае 2023 года Замоскворецкий суд приговорил Дрожжину к четырем годам условно. Цивин и Бублий получили по пять лет колонии за мошенничество. Кроме того, с них взыскали по 600 тысяч рублей в качестве морального ущерба. После апелляции Мосгорсуд смягчил наказание Бублию до четырех с половиной лет колонии.

Ранее 5-tv.ru писал, что вдова Баталова полностью ослепла из-за стресса.

