В Татарстане суд признал незаконным отчисление студентки из вуза за ИИ

Верховный суд Татарстана признал отчисление студентки из московского вуза за использование при написании дипломной работы искусственного интеллекта (ИИ) незаконным. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на документы по делу.

«Отчет системы проверки носит вероятностный характер, содержит оговорку, окончательное решение остается за экспертом, при этом научный руководитель, как признал сам университет, не осведомлен о принципах работы системы», — отметили в материалах дела.

Оказалось, что отчисленная студентка загружала свою работу для проверки трижды. В первый раз система показала, что 41,91% в дипломной — это ИИ-контент. Во второй раз уже научный руководитель пришла к выводу, что в большей части текста работы нарушена логика слов. Эту особенность преподаватель приняла за признак фальсификации.

В третий раз система показала, что от предоставленной дипломной 11,92% — это ИИ-контент. Однако вуз отказался принимать работу студентки, аргументировав это тем, что она опоздала со сдачей материалов. При этом крайний срок был назначен на 8 июня 2025, то есть на воскресенье.

В итоге 10 июня девушку не допустили до защиты дипломной работы, и в этот же день был подписан приказ о ее отчислении. Студентку на заседание не пригласили и не дали возможность обжаловать принятое решение. А ее обращение в вуз было отклонено.

Суд признал загрузку работы своевременной, так как, согласно Гражданскому кодексу России, если последний срок выпадает на нерабочий день, датой окончания дедлайна считается ближайший рабочий.

Также в образовательном учреждении признали, что научный руководитель не разбирается в системе проверки и фактически не проверял текст на генерацию нейросетью. Еще представитель вуза не смог ответить, как система отличает скопированный материал от того, что был создан ИИ.

Суд обязал восстановить студентку на четвертый курс и допустить ее до защиты дипломной работы, если оригинальность материала будет не менее 50%. Также вуз должен будет выплатить ей 40 тысяч рублей в качестве морального ущерба. Кроме того, образовательное учреждение оштрафовано на 20 тысяч рублей.

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