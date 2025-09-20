«Мы любим свободу»: певец Слободан Тркуля о силе славянского народа

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 42 0

Артист считает, что конкурс «Интервидение» — замечательное мероприятие.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Сербский певец Слободан Тркуля: славянский народ любит свободу

Главная сила славянского народа — в свободе. Таким мнением с корреспондентом 5-tv.ru поделился певец из Сербии Слободан Тркуля на пресс-конференции, посвященной музыкальному конкурсу «Интервидение».

Отвечая на вопрос журналиста издания о том, в чем заключается главная сила славянского народа, к которому относятся россияне и сербы, артист, немного задумавшись, ответил, — в свободе.

Помимо этого, Слободан сказал, что мы (речь про русских и сербов. — Прим.ред.) любим петь и выражаемся через музыку. У нас, как подчеркнул Тркуля, богатая культура.

«И русские, и сербы — православные народы. Мы стремимся жить по-настоящему христианской добродетельной жизнью», — добавил Слободан, отметив, что в «Интервидении» участвуют люди разной веры.

Несмотря на то, что каждый участник конкурса формировался и рос в абсолютно разных условиях, они могут увидеть красоту в культуре друг друга. Поэтому, по мнению музыканта, «Интервидение» — замечательное мероприятие.

Ранее, писал 5-tv.ru, SHAMAN оценил свои шансы на «Интервидении».

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.59
0.42 98.88
-0.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:49
«Мы любим свободу»: певец Слободан Тркуля о силе славянского народа
13:06
В школе на востоке Москвы произошло обрушение
12:56
«Главное — не останавливаться»: Дима Билан дал совет «Интервидению»
12:29
ВС РФ освободили населенный пункт Березовое в Днепропетровской области
12:12
Что внутри пачки: есть ли разница между макаронами за 45 и 560 рублей
12:11
Европейские аэропорты подверглись кибератакам

Сейчас читают

«Актуальная фамилия»: Пригожин посоветовал SHAMAN поменять псевдоним
Нейросеть «воскресила» легенд: как могли выглядеть Цой, Бодров и другие, если бы были живы
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Луков день: что можно и нельзя делать 20 сентября

Интересные материалы

Как провести день осеннего равноденствия: ритуалы и приметы
☀️ Солнечное затмение 21 сентября 2025 — чем опасно
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025