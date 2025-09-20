Прическа «Suреr stаr»: Слободан Тркуля рассказал о своей укладке

Имидж Слободана Тркуля является отражением его внутреннего мира

Прическа участника «Интервидения» из Сербии Слободана Тркули является отражением его внутреннего мира. Об этом певец рассказал на пресс-конференции, посвященной музыкальному конкурсу «Интервидение-2025».

Экстравагантная прическа сербского музыканта стала одной и самых обсуждаемых тем на конкурсе. Журналисты решили узнать у Слободана подробнее о выборе такого имиджа. Свою прическу артист в шутку назвал «Suреr stаr» и сказал, что делает ее себе сам.

«Я сам себе имижджмейкер. Это часть моей творческой и сценической личности. Это часть того, кем я являюсь, как человек, когда я не на сцене», — сказал артист.

Тркуля также рассказал, что с детства был очень творческим ребенком, обожавший музыку и все, что с ней связано. По мере взросления он научился выражать свой мир во вне в виде музыки и своего внешнего вида.

Поэтому то, как видят его окружающие и то, какую музыку он исполняет — это прямое отражение его внутреннего мира. Когда появилась группа Balkanopolis, в которой поет артист, он смог раскрыть себя в полной мере. Свою музыку он сам характеризует как «современную традиционную».

Когда корреспондент 5-tv.ru спросил у музыканта, сколько же времени нужно, чтобы сделать такую укладку, Слободан долго не хотел раскрывать все секреты, но потом признался: времени уходит прилично.

Конкурс «Интервидение» пройдет 20 сентября 2025 на площадке «Live Арена» в Москве. Россию в этом году на конкурсе представит заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (SHAMAN) с песней «Прямо по сердцу». Победителя, которого выберет международное жюри, ждет приз — хрустальный кубок и 30 миллионов рублей.

