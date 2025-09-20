Проводники в культуру: иностранные блогеры снялись в фильме про Кавказ

Иностранные блогеры снялись в фильме про Кавказ

Премьерный показ фильма «Кавказ подо мною» состоялся в Национальном центре «Россия». В ленте семь блогеров из разных стран познакомили зрителей с богатой культурой и наследием российских регионов. Эксклюзивные кадры поступили в распоряжение 5-tv.ru.

На мероприятии удалось провести открытый диалог с блогерами-миллионниками из разных стран.

«Это уникальный проект. В каждом регионе разный иностранный блогер и местный студент, который выступает проводником в местные традиции культуры и обычаи», — сообщила модератор-ведущая события Мария Дудко.

Один из участников проекта, итальянский блогер Лоренцо Баньяти, поделился своими впечатлениями.

«Мы должны были рассказать о Чеченской Республике через призму культуры. Не мог не воспользоваться приглашением, очень рад, что у меня была такая возможность», — отметил он.

К тому же молодой человек с радостью повторил бы опыт поездки. Он подчеркнул, что осуществит задуманное, вероятно, и как музыкант: на своей родине Лоренцо — пианист. Блогер получил приглашение от чеченской филармонии.

«Я бы туда вернулся с большим удовольствием. У меня там появился хороший друг Аслан, который мой соведущий в передаче», — заключил с искренней улыбкой инфлюенсер.

