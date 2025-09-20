Проводники в культуру: иностранные блогеры снялись в фильме про Кавказ

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 34 0

Премьерный показ картины состоялся в Национальном центре «Россия».

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Иностранные блогеры снялись в фильме про Кавказ

Премьерный показ фильма «Кавказ подо мною» состоялся в Национальном центре «Россия». В ленте семь блогеров из разных стран познакомили зрителей с богатой культурой и наследием российских регионов. Эксклюзивные кадры поступили в распоряжение 5-tv.ru.

На мероприятии удалось провести открытый диалог с блогерами-миллионниками из разных стран.

«Это уникальный проект. В каждом регионе разный иностранный блогер и местный студент, который выступает проводником в местные традиции культуры и обычаи», — сообщила модератор-ведущая события Мария Дудко.

Один из участников проекта, итальянский блогер Лоренцо Баньяти, поделился своими впечатлениями.

«Мы должны были рассказать о Чеченской Республике через призму культуры. Не мог не воспользоваться приглашением, очень рад, что у меня была такая возможность», — отметил он.

К тому же молодой человек с радостью повторил бы опыт поездки. Он подчеркнул, что осуществит задуманное, вероятно, и как музыкант: на своей родине Лоренцо — пианист. Блогер получил приглашение от чеченской филармонии.

«Я бы туда вернулся с большим удовольствием. У меня там появился хороший друг Аслан, который мой соведущий в передаче», — заключил с искренней улыбкой инфлюенсер.

Ранее 5-tv.ru писал, что удивляет иностранцев в русских людях.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.59
0.42 98.88
-0.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:22
«Чтобы отметить победу»: SHAMAN подарил книгу с сюрпризом конкурсантам «Интервидения-2025»
22:19
Особый термин: Матвиенко рассказал про отличие «Интервидения» от «Евровидения»
21:51
SHAMAN попросил снять себя с голосования в финале «Интервидения-2025»
21:43
Проводники в культуру: иностранные блогеры снялись в фильме про Кавказ
21:42
Участница от США не сможет выступить на конкурсе «Интервидение-2025»
21:27
Лавров назвал проведение «Интервидения-2025» прекрасной идеей

Сейчас читают

SHAMAN попросил снять себя с голосования в финале «Интервидения-2025»
«Актуальная фамилия»: Пригожин посоветовал SHAMAN поменять псевдоним
Нейросеть «воскресила» легенд: как могли выглядеть Цой, Бодров и другие, если бы были живы
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Как провести день осеннего равноденствия: ритуалы и приметы
☀️ Солнечное затмение 21 сентября 2025 — чем опасно
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025