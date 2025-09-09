Балалайка и медведь — уже норма: что еще удивляет иностранцев в русских

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 31 0

Щедрость, стиль и традиции туристов из РФ часто вызывают недоумение за границей.

Балалайка и домашний медведь: стереотипы о русских среди иностранцев

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Иностранцев удивляет щедрость, стиль и традиции русских людей

Иностранцев в русских туристах поражает щедрость и готовность тратиться на отдых. Об этом сообщает Life.ru. Русские не экономят на развлечениях и чаевых, что создает впечатление, будто они «сорят деньгами».

Также иностранцы обращают внимание на продуманный стиль. Русские туристы тщательно подбирают одежду и аксессуары, даже на пляже, создавая гармоничные образы. В отличие от европейцев, которые предпочитают комфорт и практичность, русские следят за эффектностью нарядов.

Особенности общения тоже выделяются: русские закрыты и сдержанны, не практикуют small talk. Разговор с незнакомцами начинается только при наличии общей темы или интереса. Однако когда отношения налажены, русские охотно приглашают гостей домой и накрывают щедрый стол, что удивляет иностранцев.

Некоторые традиции остаются непонятными за границей: например, пустая бутылка под столом и хлопки при приземлении самолета. Первое считается старинным обычаем, второе — знаком благодарности экипажу за безопасный полет.

Русские туристы удивляют иностранцев сочетанием щедрости, культуры общения и необычных традиций, отличающихся от привычек западных гостей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о лучших днях для стрижки в сентябре.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
82.34
0.78 96.57
1.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:17
Погибла из-за наушников? Женщину сбил поезд во время прогулки с собаками
8:10
Россияне смогут выбрать форму получения социальной поддержки до 1 октября
8:07
«Проблеск надежды»: ученые нашли планету с атмосферой, похожей на земную
8:01
Борис Джонсон использовал наработанные на посту премьера контакты для выгоды
8:00
«Ответы на все вопросы»: Гай Германика о влиянии режиссеров на аудиторию
7:58
Отца погибших от отравления дихлофосом детей в Красной Сопке признали виновным

Сейчас читают

«Бедность ощущается даже в воздухе»: умирающие молдавские села и земли — под нож
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Найдена пропавшая во время прогулки в Шахтах шестилетняя девочка

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025