«Музыка соединяет сердца»: арт-директор Цирка Дю Солей о главной задаче «Интервидения-2025»

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 168 0

Майкл Смит отметил важность идентичности каждой страны.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Арт-директор Цирка Дю Солей Смит: задача «Интервидения» — соединять людей

Музыка соединяет сердца, нации и объединяет людей. Об этом рассказал почетный гость международного музыкального конкурса «Интервидение-2025» арт-директор Цирка Дю Солей Майкл Смит в беседе с 5-tv.ru.

«Музыка — это самое главное. Музыка соединяет сердца, соединяет нации, объединяет людей. И это самое главное. Поэтому у этого конкурса большая задача — не разъединять людей, а соединять людей», — уточнил он.

Смит также отметил важность идентичности каждой страны, ведь они будут делиться частичкой своей культуры, и это будет шагом к объединению народов.

«В конечном итоге, после шоу, все артисты, которые сегодня будут выступать, будут себя чувствовать, как будто они — одна семья. И мы в зале тоже будем чувствовать, как одна большая семья», — добавил арт-директор Цирка Дю Солей.

Майкл Смит появился на финале «Интервидения-2025» в компании режиссера Алексея Москаленко, экс-солиста «Мулен Руж».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что «Интервидение» открыли заслуженный артист Российской Федерации Дима Билан и певица Полина Гагарина. Они исполнили песню «На заре».

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.59
0.42 98.88
-0.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:45
Кто победит? Жюри приступило к выставлению оценок участникам «Интервидения-2025»
23:37
Русский символ: участник «Интервидения-2025» от ОАЭ спел «Калинку»
23:29
В Одессе намерены переименовать улицу Чапаева в честь боевика «Азова»*
23:21
СК возбудил дело по факту гибели рабочих при обрушении в столичной школе
23:15
«Музыка соединяет культуры»: Москаленко об ожиданиях от «Интервидения-2025»
23:13
Погибли десять мышей, полетевших в космос на спутнике «Бион-М»

Сейчас читают

SHAMAN попросил снять себя с голосования в финале «Интервидения-2025»
«Актуальная фамилия»: Пригожин посоветовал SHAMAN поменять псевдоним
Нейросеть «воскресила» легенд: как могли выглядеть Цой, Бодров и другие, если бы были живы
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Как провести день осеннего равноденствия: ритуалы и приметы
☀️ Солнечное затмение 21 сентября 2025 — чем опасно
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025