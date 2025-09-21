«Вне политики»: Рудковская об участии России в международных музыкальных конкурсах

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 40 0

Продюсер считает, что российские артисты не должны быть изолированы от международных конкурсов.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Яна Рудковская: музыка должна быть вне политики

Музыка и спорт должны быть вне политики. Таким мнением поделилась продюсер Яна Рудковская на красной дорожке международного песенного конкурса «Интервидение-2025» в беседе с 5-tv.ru.

«Артисты, так же как и спортсмены, не могут быть изолированы и отречены от великих конкурсов, которые действительно делают историю», — заявила продюсер.

Рудковская поддерживает идею возрождения «Интервидения».

Накануне продюсер призналась, что послушала все композиции, представленные на конкурсе и болеет за представителя России SHAMAN.

«Однозначно хит только у SHAMAN», — подытожила Рудковская.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что телеведущая и певица Ольга Бузова выразила недовольство тем, что заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, снял свою кандидатуру с голосования на международном музыкальном конкурсе «Интервидение-2025», ссылаясь на законы гостеприимства.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.59
0.42 98.88
-0.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:30
«Выразили разочарование»: в Европе устали от изменчивого отношения Трампа к РФ
1:18
«Здесь никого не обмануть»: Билан рассказал о значении музыкальных конкурсов
1:07
В Нидерландах протесты правых активистов переросли в стычки с полицией
1:02
«Вне политики»: Рудковская об участии России в международных музыкальных конкурсах
1:01
Умер кинооператор Юрий Шайгарданов
0:25
Вьетнам победил в конкурсе «Интервидение-2025»

Сейчас читают

«Чтобы отметить победу»: SHAMAN подарил книгу с сюрпризом конкурсантам «Интервидения-2025»
Особый термин: Матвиенко рассказал про отличие «Интервидения» от «Евровидения»
«Интервидение-2025»: кто и какими композициями выступит в Москве 20 сентября
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Как провести день осеннего равноденствия: ритуалы и приметы
☀️ Солнечное затмение 21 сентября 2025 — чем опасно
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025