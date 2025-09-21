«Вне политики»: Рудковская об участии России в международных музыкальных конкурсах
Продюсер считает, что российские артисты не должны быть изолированы от международных конкурсов.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Яна Рудковская: музыка должна быть вне политики
Музыка и спорт должны быть вне политики. Таким мнением поделилась продюсер Яна Рудковская на красной дорожке международного песенного конкурса «Интервидение-2025» в беседе с 5-tv.ru.
«Артисты, так же как и спортсмены, не могут быть изолированы и отречены от великих конкурсов, которые действительно делают историю», — заявила продюсер.
Рудковская поддерживает идею возрождения «Интервидения».
Накануне продюсер призналась, что послушала все композиции, представленные на конкурсе и болеет за представителя России SHAMAN.
«Однозначно хит только у SHAMAN», — подытожила Рудковская.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что телеведущая и певица Ольга Бузова выразила недовольство тем, что заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, снял свою кандидатуру с голосования на международном музыкальном конкурсе «Интервидение-2025», ссылаясь на законы гостеприимства.
Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
53%
Нашли ошибку?