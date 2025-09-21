«Ярик, что это было?» — Бузова высказалась о поступке SHAMAN на «Интервидении»
Заслуженный артист РФ попросил снять себя с голосования в финале музыкального конкурса.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Бузову возмутила просьба SHAMAN не голосовать за него на «Интервидении»
Телеведущая и певица Ольга Бузова выразила недовольство тем, что заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, снял свою кандидатуру с голосования на международном музыкальном конкурсе «Интервидение-2025». Мнением артистка поделилась в своем Telegram-канале.
«Ярик, что это было??? Как вам этот „благородный“ поступок?» — написала певица.
SHAMAN попросил снять себя с голосования в финале «Интервидения», ссылаясь на законы гостеприимства.
Финал «Интервидения-2025» проходит на площадке Live Arena. Приз конкурса — хрустальный кубок и 30 миллионов рублей. SHAMAN выступал под номером девять с композицией «Прямо по сердцу».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что жюри начало оценивать участников «Интервидения-2025». Конкурсантов ранжируют от последнего до первого места, при этом голосовать за свою страну запрещено. Победителем станет артист с наибольшим количеством баллов.
