Вьетнам победил в конкурсе «Интервидение-2025»

Участник из Вьетнама, певец Дык Фук, объявлен победителем «Интервидение-2025». Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru.

Исполнитель выступал с композицией «Фудом тхиен выонг». Песня основана на эпосе о легендарном герое Тхань Зенге, в честь которого во Вьетнаме ежегодно проводится фестиваль «Хойзенг».

Каждый из членов жюри от стран-участниц расставил всех конкурсантов от последнего места к первому. По правилам конкурса голосовать за свою страну было нельзя. Победу одержал артист, набравший максимальное количество баллов.

По мере голосования всех членов жюри наиболее близкими к победе были Киргизия, Китай и Вьетнам.

Кроме того, стало известно, что международный песенный конкурс «Интервидение» в 2026 году пройдет в Саудовской Аравии.

Финал «Интервидения-2025» состоялся на площадке Live Arena в Подмосковье. За приз — хрустальный кубок и 30 миллионов рублей боролись исполнители из 22 стран, представившие культуры из самых разных частей света. 23-я участница конкурса от США, которая также является гражданкой Австралии, не смогла выступить на конкурсе по политическим причинам.

Россию представлял заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, с композицией композитора Максима Фадеева «Прямо по сердцу». Певец выступал девятым, но отказался от борьбы за победу, ссылаясь на законы гостеприимства.

