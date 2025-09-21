Умер кинооператор Юрий Шайгарданов

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова 24 0

Член Союза кинематографистов России принимал участие в работе над фильмами «Собачье сердце» и «Страна глухих».

Умер кинооператор Юрий Шайгарданов

Фото: www.globallookpress.com/Photoagency Interpress

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Заслуженный деятель искусств России, член Союза кинематографистов Юрий Ахтямович Шайгарданов, умер на 72-м году жизни. Об этом сообщили на сайте Союза кинематографистов России.

«От нас ушел большой художник и близкий, родной человек. Сказать, что мы скорбим — мало. Мы тяжело переживаем это наше общее горе. Выражаем соболезнования семье и многочисленным друзьям Юры», — добавила гильдия операторов Союза кинематографистов России.

Причина смерти кинооператора не уточняется.

Юрий Шайгарданов родился 29 июля 1954 года. В 1983 году он окончил операторский факультет ВГИК. С 1987 года числился оператором-постановщиком киностудии «Ленфильм». Среди картин, в съемках которых он принимал участие, — «Собачье сердце» Владимира Бортко, «Страна глухих» Валерия Тодоровского, «Магнитные бури» Вадима Абдрашитова, «Жила-была одна баба» и «Француз» Андрея Смирнова.

В 2004 году Шайгарданов стал лауреатом премии «Белый квадрат» за работу в картине «Магнитные бури», в 2020 году номинировался на награду за картину «Француз», а в 2025-м был награжден премией за вклад в операторское искусство имени Сергея Урусевского.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что умер двукратный чемпион Европы по боксу Виктор Агеев.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.59
0.42 98.88
-0.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:30
«Выразили разочарование»: в Европе устали от изменчивого отношения Трампа к РФ
1:18
«Здесь никого не обмануть»: Билан рассказал о значении музыкальных конкурсов
1:07
В Нидерландах протесты правых активистов переросли в стычки с полицией
1:02
«Вне политики»: Рудковская об участии России в международных музыкальных конкурсах
1:01
Умер кинооператор Юрий Шайгарданов
0:25
Вьетнам победил в конкурсе «Интервидение-2025»

Сейчас читают

«Чтобы отметить победу»: SHAMAN подарил книгу с сюрпризом конкурсантам «Интервидения-2025»
Особый термин: Матвиенко рассказал про отличие «Интервидения» от «Евровидения»
«Интервидение-2025»: кто и какими композициями выступит в Москве 20 сентября
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Как провести день осеннего равноденствия: ритуалы и приметы
☀️ Солнечное затмение 21 сентября 2025 — чем опасно
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025