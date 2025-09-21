«Здесь никого не обмануть»: Билан рассказал о значении музыкальных конкурсов

«Интервидение» объединило на одной сцене 22 страны.

Билан: Через крупные музыкальные фестивали люди знакомятся со своими соседями

Через крупные музыкальные фестивали и конкурсы люди знакомятся со своими соседями и узнают друг друга лучше. Об этом заявил заслуженный артист РФ Дима Билан во время беседы с 5-tv.ru на красной дорожке конкурса «Интервидение-2025».

«Музыка — это самый честный продукт жизнедеятельности человека, здесь никого не обмануть», — подчеркнул певец.

Как отметил Билан, «Интервидение» тем и отличается от «Евровидения», что объединяет музыкантов с разных континентов, расширяя географию участников и позволяя странам находить общий язык через искусство.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что победителем конкурса «Интервидение-2025» стал Вьетнам. Исполнителем, принесшим стране победу, стал певец Дык Фук с композицией «Фудом тхиен выонг». Песня основана на эпосе о легендарном герое Тхань Зенге, в честь которого во Вьетнаме проводится ежегодный фестиваль «Хойзенг».

