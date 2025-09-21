«Мы не были готовы к такому повороту»: участник «Интервидения» о поступке SHAMAN

Певец Фаррух Хасанов: поступок SHAMAN на сцене стал для всех шоком

Фаррух Хасанов, певец из Таджикистана, рассказал 5-tv.ru о своих эмоциях после участия в международном песенном конкурсе «Интервидение».

«Я думал, что будет немножечко проще, но, наверное, я зря так думал. На сцене сегодня было в десять раз сложнее, тяжелее. Я почувствовал эту невероятную атмосферу, ответственность огроменную, поэтому чуть-чуть было волнительно, но, тем не менее, я хотел, чтобы выступление прошло на все 100», — отметил он.

Артист подчеркнул, что публика в России просто потрясающая.

«Публика сумасшедшая. Я очень много где выступал, во многих странах, и одно точно могу сказать — публика в России ни с чем не сравнится: настолько теплый, настолько музыкальный народ. Это так круто, и это мечта каждого музыканта. Хочу найти своих слушателей именно в России, и для этого я очень сильно стараюсь», — добавил Фаррух.

Певец также выразил уважение к своему коллеге, заслуженному артисту РФ Ярославу Дронову, более известному как SHAMAN, отметив его яркое выступление на сцене:

«Я Ярослава очень хорошо знаю и сильно уважаю за то, что он такой яркий представитель России».

Также певец не обошел стороной решение Дронова попросить жюри не оценивать его выступление. Участник от России заявил, что по законам гостеприимства он не хочет претендовать на победу. В этом случае Россия не сможет победить на конкурсе, но она уже победила в другом, заявил SHAMAN.

«То, что он сделал сегодня на сцене, для всех нас это, конечно, мягко говоря, шок. Мы не были готовы к такому повороту. Тем не менее, это его выбор, и мы должны его уважать. Я просто желаю ему удачи и говорю спасибо за то, что он такой уникальный человек», — сказал Хасанов.

Финал конкурса стал символом культурного обмена, объединив исполнителей из 22 стран. На «Live Арене» выступили артисты из 22 стран мира, включая Россию, Беларусь, Китай, Казахстан и другие. Победителя определят члены Международного профессионального жюри.

