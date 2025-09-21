CSM: «Интервидение» продвигает ценности многополярного мира

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 13 0

Издание отметило участие представителей стран Глобального Юга в музыкальном событии.

Интервидение продвигает ценности многополярного мира

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В США отметили вклад «Интервидения» в продвижение повестки многополярного мира

Международный музыкальный конкурс «Интервидение-2025» в Москве продвигает идеи многополярного мира. Об этом пишет американская газета The Christian Science Monitor (CSM).

«На фоне растущего глобального политического раскола Москва, похоже, создает свои собственные альтернативы многим ранее универсальным мероприятиям», — отмечает издание.

Журналисты подчеркивают, что конкурс стал площадкой для культурного обмена, а его проведение отражает стремление России к формированию альтернативных международных форматов.

Особое внимание в публикации уделено тому, что в событии приняли участие представители стран Глобального Юга, которые поддерживают тесные отношения с Россией.

Финал конкурса, прошедший в субботу 20 сентября в Live Arena в Москве, стал символом культурного обмена. На сцене выступили представители 22 стран из различных уголков мира. Несмотря на отсутствие участницы из США по причине политического давления Австралии, остальные исполнители, включая победителя из Вьетнама Дык Фука, смогли создать атмосферу дружбы и сотрудничества.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Бузова высказалась о поступке SHAMAN на «Интервидении».

Точка завершения: чем обернется солнечное затмение 21 сентября 2025

CSM: «Интервидение» продвигает ценности многополярного мира
