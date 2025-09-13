Участники программы «Миллиона призов» направили бойцам СВО более 130 миллионов рублей
На собранные средства закупают снаряжение и технику для военных.
Фото: Коновалов Алексей/ТАСС
Участники программы «Миллиона призов» направили бойцам СВО более 130 млн рублей
Москвичи, ставшие участниками городской программы «Миллион призов», направили свыше 130 миллионов рублей на поддержку бойцов СВО и оказание гуманитарной помощи жителям новых территорий. Об этом сообщается на портале Мэра и Правительства Москвы.
На эти деньги закупается широкий спектр товаров: от военной экипировки и техники до строительных материалов, лекарств, продовольствия и предметов первой необходимости.
«Жители столицы направляют солдатам, офицерам и оказавшимся в трудной ситуации мирным гражданам помощь в формате баллов (один балл равен одному рублю. — Прим. ред.), полученных за участие в городских электронных проектах „Город идей“, „Активный гражданин“, „Электронный дом“, „Город заданий“, „Наш город“ и других», — отмечается в сообщении.
Инициатива была запущена в августе 2024 года на сайте городской программы лояльности «Миллион призов» вместе с фондом «Народный фронт. Все для победы» и другими организациями.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столица прилагает усилия для того, чтобы восстановить Луганск и Донецк.
