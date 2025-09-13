Участники программы «Миллиона призов» направили бойцам СВО более 130 миллионов рублей

Участники программы «Миллиона призов» направили бойцам СВО более 130 млн рублей

Москвичи, ставшие участниками городской программы «Миллион призов», направили свыше 130 миллионов рублей на поддержку бойцов СВО и оказание гуманитарной помощи жителям новых территорий. Об этом сообщается на портале Мэра и Правительства Москвы.

На эти деньги закупается широкий спектр товаров: от военной экипировки и техники до строительных материалов, лекарств, продовольствия и предметов первой необходимости.

«Жители столицы направляют солдатам, офицерам и оказавшимся в трудной ситуации мирным гражданам помощь в формате баллов (один балл равен одному рублю. — Прим. ред.), полученных за участие в городских электронных проектах „Город идей“, „Активный гражданин“, „Электронный дом“, „Город заданий“, „Наш город“ и других», — отмечается в сообщении.

Инициатива была запущена в августе 2024 года на сайте городской программы лояльности «Миллион призов» вместе с фондом «Народный фронт. Все для победы» и другими организациями.

