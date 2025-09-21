«Мы говорим на одном языке»: музыкальный дуэт из Мадагаскара об «Интервидении»

Дуэт Denise&D-Lain: «Интервидение» стало чем-то большим, чем просто соревнование

Дуэт Denise&D-Lain, представляющий Мадагаскар на конкурсе «Интервидение-2025», рассказал о своих эмоциях и впечатлениях от участия в масштабном мероприятии.

«Мы не только артисты, мы здесь еще представляем свою страну. Хотели бы поблагодарить организаторов этого замечательного приключения, которое называется „Интервидение-2025“. Конечно же, нам важна победа, но те несколько дней, которые мы провели здесь, в Москве, в рамках „Интервидения“, мы не просто готовились, мы общались с местными людьми, общались с артистами», — отметили они.

Артисты подчеркнули, что для них конкурс стал чем-то большим, чем просто соревнование.

«Это перестало быть просто конкурсом. Мы уже думаем о совместных проектах. Если мы победим, мы будем счастливы, но если этого не произойдет, это не будет для нас несчастьем. Мы уже победили — как и все, кто приехал сюда. Мы говорим на одном языке, обогащаем друг друга, и это замечательно», — добавили Denise&D-Lain.

Они также отметили уникальность «Интервидения», которое объединяет артистов со всего мира.

«Каждому мероприятию свое место, но у Интервидения более широкая аудитория, поскольку сюда приглашаются артисты из разных стран, а не только из Европы. Благодаря этому конкурсу мы имеем возможность переживать настоящее приключение», — заключили дуэт.

Международный музыкальный конкурс «Интервидение-2025» 20 сентября прошел на «Live Арене», где за победу боролись представители 22 стран, включая Египет, Эфиопию, ОАЭ, Таджикистан, Индию, Китай, Сербию и другие. Певец Shaman, выступавший от России с песней «Прямо по сердцу», после своего номера принял решение уйти с конкурса, предоставив возможность победить гостям страны.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что победитель «Интервидения» оценил номера других конкурсантов.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.