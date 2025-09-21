Вы можете умирать и не знать об этом: при каких симптомах нужно срочно вызывать скорую

Тошнота, боль в животе и высокая температура могут быть признаками аппендицита

Существует несколько комбинаций тревожных симптомов, которые могут сигнализировать о серьезной опасности для жизни человека. Об этом рассказала врач-терапевт ФНКЦ ФМБА России Виктория Утнасунова в беседе с «Доктор Питер».

Так, ощущение боли в груди, отдышка и тошнота могут быть возможными симптомами инфаркта. Некоторые пациенты замечают давление в области груди, из-за которого трудно дышать.

Врач объясняет, что это происходит вследствие нарушения кровотока, потому что на его пути могут образовываться тромбы или атеросклеротические бляшки.

«Каждый человек должен знать признаки инфаркта, так как быстрая реакция в данном случае имеет решающее значение», — утверждает Утнасунова.

Сочетание таких признаков, как скачки зрения, головная боль и тошнота, говорят о нарушении кровоснабжения мозга из-за инсульта. По словам терапевта, головная боль в таком случае возникает неожиданно резко, также может задвоиться в глазах или зрачки начнут сужаться и расширяться независимо от освещения.

Инсульт развивается быстро, поэтому при появлении такого набора симптомов нужно незамедлительно обратиться к врачу.

У аппендицита тоже есть своя комбинация симптомов: это повышенная температура, тошнота и боль в животе. Дискомфорт возникает в области пупка и сосредотачивается в правой стороне живота.

«При промедлении разрыв аппендикса способен спровоцировать перитонит — воспаление оболочки, выстилающей брюшную полость. Поэтому знание симптомов аппендицита позволяет вовремя обратиться в медучреждение и сохранить здоровье», — отмечает терапевт.

