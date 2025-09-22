Поступили первые сообщения из освобожденного села Муравка. Наши бойцы рассказали подробности проведенной операции. Чтобы выбить ВСУ, штурмовики малыми группами зашли в тыл, а после, закидали гранатами окопы и подземные укрытия.

Националисты несколько недель оказывали сопротивление, но будучи в окружении — уже не могли повлиять на исход сражения.

«Блиндажи взрывали самодельными устройствами, так называемыми „Танюшами“… Легкое, переносимое, самодельное, наши инженеры сами разработали», — поделился Николай Шестопалов, связист командира роты.

А бойцы группировки войск «Восток» поделились деталями освобождения села Ольговское в Запорожской области — они столкнулись с большим количеством иностранных наемников. А в результате боя захватили автоматы, гранатометы и другие трофеи.

