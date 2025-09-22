Раскрыты детали освобождения сел Муравка и Ольговское
Боевики ВСУ несколько недель оказывали сопротивление — все тщетно.
Фото, видео: Полегенько Александр/ТАСС; 5-tv.ru
Поступили первые сообщения из освобожденного села Муравка. Наши бойцы рассказали подробности проведенной операции. Чтобы выбить ВСУ, штурмовики малыми группами зашли в тыл, а после, закидали гранатами окопы и подземные укрытия.
Националисты несколько недель оказывали сопротивление, но будучи в окружении — уже не могли повлиять на исход сражения.
«Блиндажи взрывали самодельными устройствами, так называемыми „Танюшами“… Легкое, переносимое, самодельное, наши инженеры сами разработали», — поделился Николай Шестопалов, связист командира роты.
А бойцы группировки войск «Восток» поделились деталями освобождения села Ольговское в Запорожской области — они столкнулись с большим количеством иностранных наемников. А в результате боя захватили автоматы, гранатометы и другие трофеи.
