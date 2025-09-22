Трамп и Маск пошли на сближение во время церемонии прощания с Чарли Кирком

Президент США отметил, что скучал по предпринимателю.

Фото, видео: Reuters/Reuters TV; 5-tv.ru

Daily Mail: Трамп и Маск пошли на сближение во время панихиды по Чарли Кирку

Президент США Дональд Трамп и американский предприниматель Илон Маск во время церемонии прощания с консервативным активистом Чарли Кирком пошли на сближение. Об этом сообщает газета Daily Mail, ссылаясь на эксперта по чтению по губам.

«Давай попробуем решить, как вернуться на правильный путь», — сказал президент.

Маск в ответ кивнул головой. Затем Трамп пожал ему руку и добавил: «Я скучал по тебе».

Церемония прощания с консервативным активистом Чарли Кирком прошла на стадионе State Farm в Глендейле, штат Аризона. На мероприятие приехали американцы из самых разных штатов. Многие из тех, кто захотел почтить память убитого активиста, приехали с ночи. Некоторые привезли с собой семьи.

На церемонии выступил президент Трамп, который поделился своими воспоминаниями об убитом и назвал Кирка «очень хорошим человеком».

Кроме того, на сцену вышла и вдова активиста Эрика Кирк. Во время своей речи она простила убийцу мужа и заявила, что он является обычным молодым человеком — таким же, как те юноши, которых «спасал» Кирк.

Консервативный активист Чарли Кирк был убит 10 сентября во время своего выступления в Университете долины Юта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Трамп произнес речь на церемонии прощания с Чарли Кирком.

