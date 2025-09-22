«Все затаили дыхание»: Трамп произнес речь на церемонии прощания с Чарли Кирком

Стадион State Farm в тишине слушал речь Трампа на прощании с убитым Чарли Кирком

Президент США Дональд Трамп выступил с речью на прощании с убитым активистом Чарли Кирком. Церемония прошла на стадионе State Farm в Глендейле, штат Аризона. Тысячи людей пришли проститься с политическим деятелем, многие из них занимали места с ночи, некоторые привели семьи. В определенный момент слово взял глава государства, и в этот момент вокруг воцарилась тишина. Об этом с места событий рассказал корреспондент «Известий» Николай Мастеров.

«Прямо сейчас из-за пуленепробиваемого стекла президент США обращается к стране с речью в память об убитом Чарли Кирке. Здесь, на стадионе в Глендейле, все затаили дыхание. В зале тишина, люди слушают, не скрывают эмоций, слезы и тихие аплодисменты… Атмосфера в зале особенная», — рассказал журналист.

В своей речи Дональд Трамп поделился воспоминаниями о погибшем. По его словам, Кирк был «очень хорошим человеком», но в то же время очень требовательным, бескомпромиссным и смелым. Накануне важного для него события активист звонил президенту лично и просил выступить. И не хотел принимать отказ, даже если вылетать надо было немедленно.

«Я отвечал: «Чарли, ну дай передышку. Я ведь президент Соединенных Штатов. Ты хочешь, чтобы я летел четыре часа на самолете?» И, знаете, я все-таки ехал. Он был очень хорошим человеком. Очень убедительным человеком. Он не знал слова «остановиться», — сказал Трамп.



Как отметил американский лидер, Чарли Кирк был человеком, которому невозможно отказать. После слова «нет» даже глава Белого дома начинал чувствовать себя виноватым. Потому что никогда не хотел подводить активиста. В окружении американского лидера, по его словам, было мало людей, которые готовы были на все ради своей миссии.

«На посту президента многие чего-то у меня просили. Но Чарли был одним из немногих, кто всегда отдавал больше, чем получал. Он был человеком, который отдавал — гораздо больше, чем брал», — добавил он.

Чарли Кирк горячо поддерживал кампанию Дональда Трампа и сыграл важную роль в его победе на президентских выборах 2024 года. Он погиб 10 сентября в результате покушения во время выступления в Университете штата Юта — был ранен выстрелом в шею. Несмотря на немедленную госпитализацию и усилия врачей, вскоре Кирк скончался в больнице.

Через несколько дней задержали подозреваемого в убийстве 22-летнего Тайлера Робинсона. Незадолго до этого он признался в содеянном отцу, а тот связался с правоохранителями. Молодого человека, предположительно, атаковавшего Кирка по политическим мотивам, могут обвинить в убийстве первой степени, губернатор Юты Спенсер Кокс настаивает на наказании в виде смертной казни.

