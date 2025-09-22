Жители Варшавы вышли на антиукраинские протесты
Демонстранты выступают против втягивания Польши в боевые действия.
Фото, видео: www.globallookpress.com/Attila Husejnow; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Антиукраинские протесты вспыхнули в столице Польши. Сотни человек вышли на улицы Варшавы. По их мнению, премьер-министр вместе с так называемой «коалицией желающих» пытаются втянуть страну в боевые действия.
Демонстранты требуют прекратить финансовую помощь Киеву и остановить поставки военной техники.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Гааге демонстранты вступили в стычку с полицейскими. Полиции пришлось применить слезоточивый газ и водометы против протестующих. Участники акции кидались в стражей правопорядка всем, что попадалось под руку, и даже подожгли машину правоохранителей. Информация о задержанных или пострадавших не поступала.
Помимо этого, протестанты разгромили офис политической партии «Демократы 66» за несколько недель до выборов. Глава политического объединения Роб Йеттен осудил бунтовщиков.
К участию в акции присоединились тысячи человек. Демонстранты выступали за ужесточение миграционной политики государства.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
53%
Нашли ошибку?