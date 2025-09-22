Застройщикам в России разрешат переносить сроки ввода жилья

Российским застройщикам разрешат переносить сроки ввода жилья. Как выяснили «Известия», у 20% компаний есть риск банкротства. А каждую пятую новостройку уже сейчас достраивают с запозданием.

В данный момент девелоперов от взысканий по неустойкам защищает мораторий, введенный пять лет назад. Новое правило позволит закрепить этот баланс на постоянной основе.

Тяжелая ситуация на рынке жилья сложилась в первую очередь из-за дорогих кредитов — как для покупателей, так и для застройщиков.

Ранее 5-tv.ru писал, что Госдума может запретить строительство многоэтажек в некоторых городах и селах. Изменения предлагается внести в Градостроительный кодекс. Решение о предоставлении разрешения на строительство планируется делегировать региональному исполнительному органу, который будет опираться на оценку, выполненную уполномоченным федеральным органом.

Рассматривается законопроект, предусматривающий запрет на строительство многоэтажных зданий в населенных пунктах, где уровень нехватки транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры превышает 50%.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.