Застройщикам в России разрешат переносить сроки ввода жилья
Сейчас уже каждую пятую новостройку достраивают с опозданием.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Российским застройщикам разрешат переносить сроки ввода жилья. Как выяснили «Известия», у 20% компаний есть риск банкротства. А каждую пятую новостройку уже сейчас достраивают с запозданием.
В данный момент девелоперов от взысканий по неустойкам защищает мораторий, введенный пять лет назад. Новое правило позволит закрепить этот баланс на постоянной основе.
Тяжелая ситуация на рынке жилья сложилась в первую очередь из-за дорогих кредитов — как для покупателей, так и для застройщиков.
Ранее 5-tv.ru писал, что Госдума может запретить строительство многоэтажек в некоторых городах и селах. Изменения предлагается внести в Градостроительный кодекс. Решение о предоставлении разрешения на строительство планируется делегировать региональному исполнительному органу, который будет опираться на оценку, выполненную уполномоченным федеральным органом.
Рассматривается законопроект, предусматривающий запрет на строительство многоэтажных зданий в населенных пунктах, где уровень нехватки транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры превышает 50%.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
53%
Нашли ошибку?