Десятки подпольных оружейных мастерских накрыли в 32 регионах РФ

Злоумышленники модернизировало гражданское оружие в боевое.

ФСБ совместно с МВД и Росгвардией накрыли десятки подпольных оружейных мастерских в 32 регионах страны. Операция по задержанию подозреваемых прошла в Москве, Петербурге, Севастополе, ДНР, ЛНР, Краснодарском, Пермском краях и еще в нескольких областях.

Злоумышленники переделывали гражданское оружие в боевое. Модернизированные образцы продавали из-под полы. Из незаконного оборота изъяты автоматы, пистолеты, винтовки, а также 17 гранатометов, свыше двухсот килограммов взрывчатки, противотанковые и противопехотные мины и порядка 120 тысяч патронов. Силовики продолжают поиск причастных к преступлению.

Ранее 5-tv.ru писал, что ФСБ совместно с сотрудниками Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ пресекли контрабанду 1750 килограммов кокаина. Партию перевозили в Россию из Латинской Америки. Ее оценочная стоимость — более 20 миллиардов рублей. Контрабанда была обнаружена при проверке контейнера с бананами, который прибыл на судне Cool Emerald из Эквадора.

