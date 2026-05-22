Агента СБУ схватили в Краснодарском крае при попытке подрыва энергообъекта

В Краснодарском крае сотрудники ФСБ пресекли подрыв энергообъекта. Агента СБУ схватили в момент, когда он направлялся к тайнику, в котором находилось взрывное устройство.

У злоумышленника изъяли телефон с перепиской с кураторами. Из схрона достали взрывчатое вещество массой 2,5 килограмма. За выполненное задание задержанный должен был получить вознаграждение. Но вместо этого его ждет тюремный срок — вплоть до пожизненного заключения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что гражданин Украины Дмитрий Балог, уже осужденный за череду диверсий, готовил поджоги автотранспорта на территории воинских частей Московского региона. По данным ЦОС ФСБ, злоумышленник действовал по указке украинского координатора. Еще в 2023 году он поджег два релейных шкафа, вывел из строя оборудование сотовых операторов, испортил три служебных автобуса МВД и легковую машину с патриотической символикой.

