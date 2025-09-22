Путин заявил о готовности России соблюдать ДСНВ после его истечения

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 43 0

Российский лидер подчеркнул, что Москва рассматривает сохранение ограничений как способ избежать гонки вооружений.

Фото, видео: © РИА Новости/Гавриил Григоров; 5-tv.ru

Россия готова продолжить придерживаться центральных количественных ограничений в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) после его истечения 5 февраля 2026 года. Об этом 22 сентября сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета безопасности.

«Чтобы не провоцировать дальнейшую гонку стратегических вооружений, обеспечить приемлемый уровень предсказуемости и сдержанности, считаем оправданным попытаться сохранить на нынешнем достаточно турбулентном этапе, сложившийся благодаря ДСНВ статус-кво», — заявил глава государства.

Президент отметил, что полный отказ от наследия ДСНВ стал бы ошибочным. По словам главы государства, правительство РФ готово в течение года после завершения действия договора продолжать придерживаться установленных ограничений.

При этом президент отметил, что данный шаг будет возможен только в случае, если США не предпримут действия, которые подорвут «соотношение потенциалов сдерживания».

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Путин похвалил военных за разработку новой машины с антидроновой защитой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

