«Я сбитый летчик»: Орлова заявила о невозможности восстановить карьеру певицы

Певица Орлова не верит в то, что ей удастся самой возродить музыкальную карьеру
Бывшая солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова назвала себя «сбитым летчиком» и призналась, что не видит возможности самостоятельно возродить свою карьеру в качестве певицы.
«Я за объективность. Я считаю, что сама я этого не сделаю», — сказала Орлова в интервью блогеру Наташе Гасанхановой.
Она отметила, что в настоящее время на музыкальной сцене царит другая эстетика и стиль, которые не соответствуют ее вокальным данным.
«Сейчас все любят определенных вокалисток, а у меня другой вокал. Я пою, как выражается мой муж, „слюнявочку“. А сейчас модно немножко другое», — добавила она.
На вопрос о том, кто мог бы стать ее продюсером и помочь вернуться на сцену, Орлова замялась и не стала называть имена, хотя в ее ответе звучала надежда на возможное сотрудничество с известными фигурами в музыкальной индустрии. Ведущая намекнула на Максима Фадеева, но Орлова догадок не подтвердила.
«Может когда-то там придет в мою жизнь продюсер, который скажет: «Я готов за тебя взяться», — заметила она.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как актриса и певица Надежда Ангарская попала в финансовую пирамиду.
