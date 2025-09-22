«Я сбитый летчик»: Орлова заявила о невозможности восстановить карьеру певицы

Певица Орлова не верит в то, что ей удастся самой возродить музыкальную карьеру

Бывшая солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова назвала себя «сбитым летчиком» и призналась, что не видит возможности самостоятельно возродить свою карьеру в качестве певицы.

«Я за объективность. Я считаю, что сама я этого не сделаю», — сказала Орлова в интервью блогеру Наташе Гасанхановой.

Она отметила, что в настоящее время на музыкальной сцене царит другая эстетика и стиль, которые не соответствуют ее вокальным данным.

«Сейчас все любят определенных вокалисток, а у меня другой вокал. Я пою, как выражается мой муж, „слюнявочку“. А сейчас модно немножко другое», — добавила она.

На вопрос о том, кто мог бы стать ее продюсером и помочь вернуться на сцену, Орлова замялась и не стала называть имена, хотя в ее ответе звучала надежда на возможное сотрудничество с известными фигурами в музыкальной индустрии. Ведущая намекнула на Максима Фадеева, но Орлова догадок не подтвердила.

«Может когда-то там придет в мою жизнь продюсер, который скажет: «Я готов за тебя взяться», — заметила она.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как актриса и певица Надежда Ангарская попала в финансовую пирамиду.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.