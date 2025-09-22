Дмитрий Дибров вышел на связь после новостей о ДТП

Дарья Орлова
Дарья Орлова

Автомобиль, предположительно принадлежащий телеведущему, получил повреждения в результате аварии.

Дмитрий Дибров вышел на связь после новостей о ДТП

Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

Телеведущий и режиссер Дмитрий Дибров опроверг информацию о своем участии в дорожном происшествии, которое произошло в Подмосковье 22 сентября.

«Я нахожусь в Останкино, я не попадал в ДТП», — заявил он корреспонденту 5-tv.ru.

Дибров подчеркнул, что весь день провел в телевизионной студии и не располагает какой-либо информацией о случившемся инциденте.

Ранее в этот день Сети распространился видеоролик, где был запечатлен автомобиль, предположительно принадлежащий телеведущему. На записи — серьезные повреждения капота транспортного средства, полученные в результате аварии.

Дмитрий Дибров вышел на связь после новостей о ДТП

