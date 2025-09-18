Голливудский актер Брэд Эверетт Янг трагически погиб в ДТП

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 28 0

Ему было 46 лет.

От чего умер актер Брэд Эверетт Янг — подробности

Фото: www.globallookpress.com/Billy Bennight

Актер Брэд Эверетт Янг погиб в результате ДТП

Голливудский актер и фотограф Брэд Эверетт Янг трагически погиб на 47-м году жизни. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Янг попал в ДТП, в результате которого получил травмы, несовместимые с жизнью.

«Янг поздно вечером в воскресенье, 14 сентября, ехал один в машине по автостраде Вентура в Калифорнии. В его автомобиль врезалась машина, двигавшаяся по встречной полосе», — рассказал изданию представитель актера Пол Кристенсен.

Сообщается также, что Брэд Янг скончался на месте, а виновный в аварии отделался травмами и был госпитализирован.

Янг был известен благодаря сериалам «Ангелы Чарли», «Зачарованные», «Анатомия страсти», "Парк Юрского периода" и другим.

У актера также была своя организация, целью которой было сохранение музыкальных и художественных программ в школах США.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что умер продюсер фильма «Прикосновение ангела» Джон Масиус. На протяжении девяти месяцев кинодеятель боролся с боковым амиотрофическим склерозом. 

Голливудский актер Брэд Эверетт Янг трагически погиб в ДТП
