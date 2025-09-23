Время лечит? Как пережить смерть близкого человека

Психолог Наумова: после смерти близкого важно не замалчивать свою боль

После утраты близкого человека важно не замыкаться и не замалчивать свою боль. Об этом рассказала психолог Наталья Наумова в беседе с URA.RU.

По словам эксперта, смерть родного человека очень тяжело сказывается на эмоциональном состоянии, поэтому, чтобы пережить утрату, нужно время.

«Очень сложно перестроиться на это сразу, нужно время. Чтобы справиться с утратой, можно подключить творчество, спорт», — говорит психолог.

В такой тяжелый момент необходимо найти в себе силы, общаться с близкими и проговаривать свою боль. Также вы можете писать обращения в память об ушедшем человеке: это могут быть заметки или стихотворения.

Во время сильного стресса может появиться желание резко что-то изменить в своей жизни. Однако психолог не рекомендует этого делать.

«Это очень импульсивные поступки, о которых потом люди часто сожалеют. Здесь важно понимать, что есть какая-то другая потребность, которую человек не осознает», — отмечает Наумова.

В первые три месяца после смерти близкого лучше позаботиться о себе и прислушаться к своим потребностям. Если вы чувствуете, что уже не можете справляться со стрессом самостоятельно, то нужно обратиться к специалисту, который поможет вам пережить утрату.

