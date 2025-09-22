«Регулярные упражнения»: психолог объяснила, как предотвратить осеннюю депрессию

Психолог Мазанкина: прогулки помогут предотвратить осеннюю депрессию

Стабильный режим сна, а также регулярные прогулки на свежем воздухе помогут предотвратить осеннюю депрессию. Об этом в беседе с RT рассказала директор Центра психологии СамГМУ Елена Мазанкина.

«Регулярные упражнения, особенно на свежем воздухе, помогают стабилизировать настроение. Даже короткие прогулки могут повысить уровень серотонина и улучшить самочувствие. Постарайтесь не избегать привычных дел, даже если вам хочется остаться в кровати. Планы и маленькие цели помогают не потерять контроль над ситуацией. Постарайтесь соблюдать стабильный режим сна», — отметил специалист.

Эксперт назвала и основные симптомы сезонной депрессии. К явным признакам расстройства относятся апатия, избегание общения, сниженное настроение, чувство истощенности, а также постоянная усталость при нормальном качестве сна.

Психолог уточнила, что сезонное аффективное расстройство (САР), или сезонная депрессия, возникает в октябре и может продолжаться до февраля. Причинами ее появления Мазанкина назвала сокращение светового дня, дефицит микроэлементов, а также угнетение организма из-за высокой вирусной нагрузки в этот сезон.

