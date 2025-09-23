На Генассамблее ООН рассматривают вопрос о признании Палестины

Стран, которые признают независимость Палестины, стало еще больше. Список пополнился Францией — о таком решении заявил президент Эммануэль Макрон на заседании Генассамблеи ООН. Там же рассматривают резолюцию, которая предусматривает принцип «два государства для двух народов». При этом саму палестинскую делегацию не то, чтобы не пустили на заседание, ей вообще не выдали американские визы. Тему продолжит корреспондент «Известий» Александр Тузиков.

Полиция, агенты Секретной службы, блокпосты на центральных улицах — почти все силовые структуры Нью-Йорка перешли к обороне. Съезжаются мировые лидеры на общие прения — центральное событие 80-й сессии Генассамблеи ООН.

Каким они могут увидеть Нью-Йорк — уже показала Италия. В 75 городах республики жители потребовали ввести санкции против Израиля. Участники пропалестинских маршей устроили блокаду трасс и морских портов, погромы и драки с полицией.

Жарко и на Генассамблее, где главным вопросом тоже стала независимость Палестины. Тон задал генсек ООН.

«Десятилетия дипломатических усилий пошли прахом. Ситуация абсолютна нетерпимая, нам предстоит найти из нее выход. Два независимых демократических суверенных государства — Израиль и Палестина — должны жить бок-о-бок в мире и безопасности», — говорит Антониу Гутерриш, генеральный секретарь ООН.

Президент США, который ранее безоговорочно поддерживал Израиль, во вторник встречается с лидерами «исламского НАТО» — так прозвали антиизраильский блок во главе с Турцией, Катаром и Саудовской Аравией. Вряд ли Трамп сможет надавить на делегацию из восьми авторитетных игроков с Ближнего Востока.

Более того, израильские медиа сообщают скандальную для Тель-Авива новость: Трамп хочет заменить силы ЦАХАЛ в Газе на контингент исламских стран. Чувствуя, что союзник «вильнул» в сторону, израильский премьер выступил с резким заявлением.

«У меня есть четкое послание тем лидерам, которые признают палестинское государство после ужасной бойни 7 октября: вы даете огромную награду терроризму. И у меня есть для вас еще одно послание: этого не произойдет. Палестинское государство не будет создано к западу от реки Иордан. Годами я препятствовал созданию этого террористического государства, несмотря на огромное давление как внутри страны, так и на международном уровне», — подчеркивает Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля.

Нетаньяху пообещал дать свой ответ после возвращения с Генассамблеи ООН в Израиль, дескать, «ждите». Но что будет за месседж — ждать не пришлось: ЦАХАЛ нанесли новые удары по Газе.

Но кольцо вокруг израильского премьера сжимается и у него дома. В Иерусалиме — у резиденции Нетаньяху — массовый протестный молебен за возвращение заложников и прекращение политики лидера самого правого правительства в истории Израиля.

Великобритания, Австралия, Канада и Португалия объявили о признании Палестины. Франция превратила это в свое шоу: отдельно от союзников и погромче.

«Время пришло. Именно поэтому, оставаясь верным историческому обязательству моей страны на Ближнем Востоке, ради мира между израильским и палестинским народами я заявляю, что Франция сегодня признает государство Палестина», — сказал Эммануэль Макрон, президент Франции.

Израильская делегация, зная, чем закончится шоу Макрона, выступление проигнорировала.

Ведь по западной традиции все превратили все в пиар-акцию. Например, палестинская миссия в Лондоне — теперь посольство, достаточно было просто поднять флаг. Лейбориста Стармера мнгновенно осудили в стане консерваторов.

«Это худшее внешнеполитическое решение, принятое британским премьер-министром за многие, многие десятилетия. Это полный позор. Невероятно опасно то, что происходит сейчас», — отметил Нил Гардинер, экс-советник Маргарет Тэтчер.

Эту позицию поддержали и французские правые.

«Я считаю, что признание Палестины сегодня — это чрезвычайно серьезная ошибка, особенно в отношении тех стран, которые борются с исламским терроризмом. Пока Макрон не ставит абсолютно никаких условий, он дает всем исламским террористам в мире почувствовать, что, совершив преступление, столь отвратительное, как варварство, произошедшее 7 октября, вы получите выгоду», — заявляет Марин Ле Пен, лидер правой партии «Национальное объединение».

Раскритиковали стремление «вновь сделать Европу» заметной на внешнеполитической сцене и те, ради кого лидеры Старого Света затеяли шоу: палестинские беженцы.

«Мы больше не доверяем международному сообществу, потому что, к сожалению, его действия лживы. Им следовало прекратить резню, прежде чем признавать палестинское государство», — говорит Халиль Гайт, палестинский беженец.

«До признания государства Палестина я был беженцем и сейчас — после признания европейцами — я опять беженец перед вами. Для нас ничего не изменилось. Цель всех этих западных лидеров — снизить напряженность среди их населения, которое вышло на улицы протестовать», — добавляет другой палестинский беженец Юсеф Бадван.

Единственный возможный путь — признать равноправие двух государств: Израиля и Палестины, на этом давно настаивает Россия. А пока конфликт на Ближне Востоке — в своей «самой острой и самой трагичной» фазе.

