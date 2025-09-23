Президент Палестины Аббас: ХАМАС не будет играть никакой роли в управлении Газой

Эфирная новость 28 0

Прошедшее накануне заседание Генассамблеи ООН войдет в историю как конференция признания государства.

Фото, видео: Reuters/Dawoud Abu Alkas; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Заседание Генассамблеи ООН войдет в историю как конференция признания Палестины. Вслед за ведущими западными державами поворотное для ближнего востока решение приняли малые европейские государства — Андорра, Бельгия, Мальта, Люксембург и Монако.

Президент Палестинской автономии Махмуд Аббас, поблагодарив за поддержку, пообещал провести выборы в течение года после прекращения огня. И отдельно подчеркнул: в новых реалиях ХАМАС не будет играть никакой роли в управлении Газой. А Израиль должен немедленно прекратить оккупацию разрушенного анклава. Впрочем палестинского лидера — делегация еврейского государства — не слушала. И их места в зале заседаний ООН были пусты.

Практически в каждом выступлении на заседании звучало: Израиль должен прекратить разрушение региона и сесть за стол переговоров. Особенно жесткой стала речь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана — настолько, что прямо во время его выступления выключили микрофон…

По одной версии, Эрдоган нарушил регламент и его микрофон выключился автоматически. По другой — во время его выступления провели кибератаку.

В любом случае, осуждение Тель-Авива стало темой номер один.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
84.02
0.43 98.96
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:00
БМП-3 разгромила «опорник» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 сентября, для всех знаков зодиака
5:43
В Госдуме рассказали о преступлениях, за которые можно лишиться паспорта РФ
5:32
Президент Палестины Аббас: ХАМАС не будет играть никакой роли в управлении Газой
5:16
Российский боец пронес раненого товарища 3 км
4:50
Облака сгущаются над Москвой: в сентябре солнечных дней уже не будет

Сейчас читают

Союзник союзнику рознь: США и НАТО не уберегут Турцию от «Великого Израиля»
«Поют и будут петь»: Высоцкий выступил против запрета песен Михаила Круга
С ребенком на руках: какую удаленную работу искать мамам в декрете
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Как провести день осеннего равноденствия: ритуалы и приметы
☀️ Солнечное затмение 21 сентября 2025 — чем опасно
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год