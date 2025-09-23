Президент Палестины Аббас: ХАМАС не будет играть никакой роли в управлении Газой

Заседание Генассамблеи ООН войдет в историю как конференция признания Палестины. Вслед за ведущими западными державами поворотное для ближнего востока решение приняли малые европейские государства — Андорра, Бельгия, Мальта, Люксембург и Монако.

Президент Палестинской автономии Махмуд Аббас, поблагодарив за поддержку, пообещал провести выборы в течение года после прекращения огня. И отдельно подчеркнул: в новых реалиях ХАМАС не будет играть никакой роли в управлении Газой. А Израиль должен немедленно прекратить оккупацию разрушенного анклава. Впрочем палестинского лидера — делегация еврейского государства — не слушала. И их места в зале заседаний ООН были пусты.

Практически в каждом выступлении на заседании звучало: Израиль должен прекратить разрушение региона и сесть за стол переговоров. Особенно жесткой стала речь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана — настолько, что прямо во время его выступления выключили микрофон…

По одной версии, Эрдоган нарушил регламент и его микрофон выключился автоматически. По другой — во время его выступления провели кибератаку.

В любом случае, осуждение Тель-Авива стало темой номер один.

