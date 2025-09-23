Беженцев из сектора Газа привезли в Дагестан

Российских беженцев из сектора Газа принимают в Дагестане. В республику привезли 49 человек, включая детей и подростков.

Вернувшиеся на Родину благодарят президента, сотрудников посольства и министерства иностранных дел. А также всех тех, кто не остался в стороне и протянул руку помощи.

Беженцев из Газы разместили на базе отдыха. После долгой дороги накормили горячим пловом. Предстоит еще решить ряд бытовых вопросов. Например, с вещами. Уезжать пришлось налегке, у всех с собой только документы.

Ранее 5-tv.ru писал, что программа приема украинских беженцев в страны Европейского союза будет постепенно отменена.

В перспективе Евросоюз планирует организовать визиты беженцев на Украину для ознакомления с ситуацией в стране и помощи с возвращением в нее. Гражданам Незалежной в рамках инициативы должны предоставлять полную информацию о том, что происходит в стране, включая юридические аспекты и необходимые консультации.

