Совет ЕС выразил намерение отменить программу приема украинских беженцев

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Евросоюз планирует постепенно вернуть граждан Незалежной на Родину.

Украинцы больше не смогут находится на территории стран ЕС

Фото: 5-tv.ru

Программа приема украинских беженцев в страны Европейского союза (ЕС) будет постепенно отменена. Об этом заявили представители Совета ЕС на официальном сайте.

«Этой рекомендацией ЕС готовится к выработке скоординированного подхода к поэтапному отказу от статуса временной защиты, когда условия в Украине будут этому способствовать», — говорится в публикации.

Отмечается, что организация согласовала общие рамки для обеспечения устойчивого возвращения и реинтеграции граждан Украины на Родину и постепенный переход к другим статусам проживания для тех, кто имеет на него право.

В перспективе Евросоюз планирует организовать визиты беженцев на Украину для ознакомления с ситуацией в стране и помощи с возвращением в нее. Гражданам Незалежной в рамках инициативы должны предоставлять полную информацию о том, что происходит в стране, включая юридические аспекты и необходимые консультации.

Украинские беженцы в Евросоюзе со временем смогут получить иной правовой статус, если у них появится соответствующее юридическое основание. При этом следует учитывать, что одновременно обладать статусом временной защиты и другим видом разрешения на пребывание в соответствии с законодательством ЕС невозможно.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Польше приняли закон о лишении неработающих украинцев пособий. Нововведение аргументировали необходимостью борьбы с социальным паразитизмом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

