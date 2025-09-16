Совет ЕС выразил намерение отменить программу приема украинских беженцев

Программа приема украинских беженцев в страны Европейского союза (ЕС) будет постепенно отменена. Об этом заявили представители Совета ЕС на официальном сайте.

«Этой рекомендацией ЕС готовится к выработке скоординированного подхода к поэтапному отказу от статуса временной защиты, когда условия в Украине будут этому способствовать», — говорится в публикации.

Отмечается, что организация согласовала общие рамки для обеспечения устойчивого возвращения и реинтеграции граждан Украины на Родину и постепенный переход к другим статусам проживания для тех, кто имеет на него право.

В перспективе Евросоюз планирует организовать визиты беженцев на Украину для ознакомления с ситуацией в стране и помощи с возвращением в нее. Гражданам Незалежной в рамках инициативы должны предоставлять полную информацию о том, что происходит в стране, включая юридические аспекты и необходимые консультации.

Украинские беженцы в Евросоюзе со временем смогут получить иной правовой статус, если у них появится соответствующее юридическое основание. При этом следует учитывать, что одновременно обладать статусом временной защиты и другим видом разрешения на пребывание в соответствии с законодательством ЕС невозможно.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Польше приняли закон о лишении неработающих украинцев пособий. Нововведение аргументировали необходимостью борьбы с социальным паразитизмом.

