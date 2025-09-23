Банки РФ начали массово обнулять лимиты по кредитным картам

Российские банки начали массово обнулять лимиты по кредитным картам. Как выяснили «Известия», одной из причин такого решения стал рост финансовой грамотности населения.

Клиенты все чаще платят кредиткой только во время льготного периода и по сути бесплатно пользуются средствами. И пока в стране держится высокая ключевая ставка, заемщики, которые не допускают просрочек, становятся просто невыгодными. Поэтому, по мнению экспертов, в ближайшее время практика обнуления лимитов будет только расширяться.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Госдуме планируют кардинально пересмотреть правила функционирования микрофинансового рынка. Новый законопроект, уже одобренный комитетом по финансовому рынку, предусматривает существенные ограничения на выдачу микрокредитов и размер переплаты по ним.

Эти меры направлены на защиту граждан от риска попасть в долговую ловушку и избежать распространенного перекредитования. Эксперты фиксируют рост интереса к микрозаймам, особенно среди молодежи.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.