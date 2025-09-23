Подросткам и нетрезвым хозяевам могут запретить гулять с собаками

Для россиян готовят новые правила выгула собак. С потенциально опасными породами могут запретить гулять подросткам и нетрезвым хозяевам. Законопроект рассмотрят уже сегодня. Все изучил корреспондент «Известий» Александр Морозов.

Четверть миллиона укусов за прошлый год, гласит статистика. И это только те, кто обратился в больницу после нападения собак.

Чудовищная команда раздалась на собачьей площадке. Хозяйка огромной немецкой овчарки без каких-либо причин натравила своего пса на всех вокруг. Первой жертвой стала собака Алены. Женщина пыталась защитить своего питомца, но в итоге сама попала под раздачу — мощные челюсти овчарки впились ей в руку. По словам очевидцев, хозяйка овчарки была пьяна и не контролировала происходящее.

«Полиции я сообщила, что данная женщина пьяна, но полиция сказала, что оснований для освидетельствования на алкоголь нет. Поэтому никаких анализов, ничего не проводилось», — рассказала пострадавшая Алена Морозова.

Но это пока. Правительство поддержало законопроект, ограничивающий выгул псов, требующих особого контроля. Пьяным взрослым и детям до 16 лет уже в ближайшее время могут запретить выгуливать питбульмастифов, бразильских бульдогов и других собак, входящих в список потенциально опасных пород. Вот только как будут лишать «собачьих прав» и о какой дозе алкоголя в крови речь, пока никто не знает. Запрет сегодня рассмотрят в Госдуме.

«Человек может сказать: „Я не пил“, и тогда действительно надо либо отправлять на экспертизу. То есть полицейский может заподозрить опьянение, запах, походку, речь или поведение агрессивное», — отметил врач-психиатр-нарколог Игорь Лазарев.

Новые правила коснутся выгула не только агрессивных пород собак, но и псов внушительных размеров с мощной хваткой.

Собака считается крупной, если она весит больше 45 килограммов, а ее высота в холке — не менее 60 сантиметров. Содержание таких пород требует особой ответственности, учитывая их габариты, физическую силу.

Рей — чехословацкая волчья собака, эта порода включена в перечень потенциально опасных. Намордник, поводок по закону обязательны на прогулках. Она в три раза сильнее немецких овчарок. Хозяева Рея выгуливают его на загородном участке — подальше от соседей. И в особенности детей.

«Я бы, наверное, не рекомендовала гулять с такой большой собакой подростку младше 14 лет. Это собака, в которой очень много силы и мощи», — считает владелица чехословацкой волчьей собаки Яна Кац.

В некоторых регионах России уже действует ряд ограничений для выгула собак подростками: причем речь не только о потенциально опасных, но и любых крупных породах. Специалисты считают, большого питомца можно доверить только тем, кому уже есть 16 лет, и только если они прошли обучение в кинологических центрах.

«В конфликтной ситуации человек в возрасте 16 лет уже сможет ее решить», — рассказал инструктор по дрессировке собак Тимофей Мухин.

«Он не кусается» — именно эту фразу слышат чаще всего, когда видят собаку без поводка и намордника. Но пес чувствует, когда хозяин в неадекватном состоянии или не может его контролировать. И именно в таких случаях, по статистике, происходит до 89% серьезных нападений.

