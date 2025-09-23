Кулинарная дуэль и джаз: что подготовил гастрофестиваль на Манежной площади

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 25 0

Гости смогут побывать на поединках шеф-поваров, увидеть выступление дуэта Voice Lab и попасть на концерт Jazz Guitar Band.

Что будет на гастрофестивале на Манежной площади

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

Кулинарные дуэли в центре Москвы пройдут на гастрофестивале 27 и 28 сентября

На Манежной площади 27 и 28 сентября пройдет гастрономический фестиваль, посвященный лучшим традициям столицы. Меню пестрое — от авторских блюд известных шеф-поваров до домашних десертов.

Гости смогут попробовать сезонные угощения московских рестораторов, а также увидеть кулинарные поединки и послушать музыку.

Всем желающим предложат продегустировать куриный бульон с теплой булочкой, гороховый суп с копченостями, куриную лапшу по-домашнему, борщ и харчо с говядиной, а также колбаски из индейки, говядины и свинины.

На фестивале пройдут поединки между шеф-поварами и студентами кулинарных колледжей, которые будут готовить блюда на глазах у публики. 27 сентября в 15.00 начнется поединок «Подкопченные баклажаны против брускетты с томатами», а в 16:00 — «Патте из печени и паштет из скумбрии». 28 сентября в 15:00 зрители увидят кулинарную дуэль «Котлета с начинкой из фуа-гра и овощи гриль против пожарской котлеты с воздушным пюре». В 16:00 начнется противостояние «Паштет из говяжьей печени и салат с телячьей печенью».

На сцене на Манежной площади по вечерам пройдут выступления кавер-групп и известных московских коллективов, таких как Voice Lab. Начало в 18:00.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в сентябре солнечных дней в столице уже не будет.

