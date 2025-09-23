Облака сгущаются над Москвой: в сентябре солнечных дней уже не будет

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 36 0

Синоптики дали совсем не радужный прогноз погоды на ближайшие дни.

Какая погода ждет москвичей в последние дни сентября 2025

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Погода

Глава центра «Метео» Шувалов: 22 сентября — последний солнечный день месяца

Понедельник, 22 сентября, стал последним солнечным днем месяца для жителей российской столицы. Этой новостью «обрадовал» москвичей руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, отвечая на вопросы журналистов издания Газета.ру. Уже во вторник столбик термометра опустится, и жителям города придется спрятаться под зонтом.

«Сегодня последний солнечный день в этом сентябре. Завтра начнется похолодание, в течение суток завтра +14-16 градусов. Где-то ближе к середине дня небольшой кратковременный дождь и переход ветра с юго-западного на северо-западный», — сказал синоптик.

По данным Шувалова, в среду, 24 сентября, воздух прогреется только до +10-12 градусов, после чего будет только холоднее. 

«Больше +25 и даже +20 градусов не будет», — заключил глава центра «Метео».

Прежде руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд напоминал россиянам, что слишком активно жаловаться на холода все-таки не стоит, ведь сентябрь 2025 года стал для москвичей одним из самых сухих за всю историю метеонаблюдений. В последний раз так мало дождей выпадало в 2023 году, тогда в течение 25 дней не наблюдалось осадков, а до этого подобное происходило только в 1949 и 1982 годах.

Ранее 5-tv.ru объяснял, почему не стоит спешить и укрывать огород на зиму до заморозков.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Погода
22 сент
Красная угроза: какой силы будет магнитная буря 22 сентября
22 сент
Погода двух столиц: в Петербурге ожидается шторм, в Москве — июльская жара
22 сент
Масштабные потопы из-за непогоды начались на юго-востоке Франции
20 сент
Осень вступает в права: какая погода будет в Москве 20 сентября
19 сент
Смыло асфальт: Выборг затопило после ночного ливня
19 сент
Прощай, тепло: какая погода ожидает столицу 19 сентября
18 сент
Пора прощаться: какая погода ждет столицу 18 сентября
17 сент
Ничего не видно: российские регионы окутал густой туман
17 сент
Какую погоду синоптики пообещали москвичам 17 сентября 2025 года
16 сент
Лето задерживается: 16 сентября в Москве ожидается температура до +23 градусов
+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
84.02
0.43 98.96
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:00
БМП-3 разгромила «опорник» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 сентября, для всех знаков зодиака
5:43
В Госдуме рассказали о преступлениях, за которые можно лишиться паспорта РФ
5:32
Президент Палестины Аббас: ХАМАС не будет играть никакой роли в управлении Газой
5:16
Российский боец пронес раненого товарища 3 км
4:50
Облака сгущаются над Москвой: в сентябре солнечных дней уже не будет

Сейчас читают

Союзник союзнику рознь: США и НАТО не уберегут Турцию от «Великого Израиля»
«Поют и будут петь»: Высоцкий выступил против запрета песен Михаила Круга
С ребенком на руках: какую удаленную работу искать мамам в декрете
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Как провести день осеннего равноденствия: ритуалы и приметы
☀️ Солнечное затмение 21 сентября 2025 — чем опасно
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год