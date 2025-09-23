Нашли на козырьке: девочка выпала из окна квартиры на 10-м этаже на западе Москвы

Трехлетняя девочка выпала из окна на десятом этаже в Москве и выжила

Трехлетняя девочка выжила, выпав с десятого этажа дома на улице Удальцова в Москве. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

По информации МЧС, ребенка обнаружили на козырьке подъезда. Пожарные достали малышку и передали врачам. Медики борются за ее жизнь.

«Ребенок был уложен на спинальный щит, транспортирован с козырька на землю и передан медикам», — сообщили в ведомстве.

Следствие начало проверку по факту произошедшего. Все обстоятельства выясняются. В частности, предстоит выяснить, где в этот момент находились родители девочки. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

