Нашли на козырьке: девочка выпала из окна квартиры на 10-м этаже на западе Москвы

Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив

Инцидент произошел на улице Удальцова.

Девочка выпала из окна квартиры на западе Москвы

Фото: 5-tv.ru

Трехлетняя девочка выпала из окна на десятом этаже в Москве и выжила

Трехлетняя девочка выжила, выпав с десятого этажа дома на улице Удальцова в Москве. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

По информации МЧС, ребенка обнаружили на козырьке подъезда. Пожарные достали малышку и передали врачам. Медики борются за ее жизнь.

«Ребенок был уложен на спинальный щит, транспортирован с козырька на землю и передан медикам», — сообщили в ведомстве.

Следствие начало проверку по факту произошедшего. Все обстоятельства выясняются. В частности, предстоит выяснить, где в этот момент находились родители девочки. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сорокалетний американец Кристофер Мэтьюз заморил голодом двухмесячного сына. Ребенок напоминал скелет, обтянутый кожей. Фотографии тела младенца прокурор сравнил с кадрами из фильма ужасов. Отмечается, что мальчик родился весом около 2,7 килограмма. К моменту смерти он весил еще меньше, чем при рождении.

