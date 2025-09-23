Нужен был бы грузовик: школьники из Екатеринбурга вырастили тыкву-гиганта

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 25 0

Ее вес перевалил за полсотни килограммов.

Школьники из Екатеринбурга вырастили тыкву-гиганта

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Школьники из Екатеринбурга вырастили тыкву-гиганта

Ученики школы № 36 имени Одинцова в Екатеринбурге поразили всех, вырастив тыкву весом более 60 килограммов, сообщает URA.RU.

Тыква вместе с соседкой весом в 55 килограммов отправится в зоопарк, где станет угощением для местных животных.

Преподаватель физкультуры Марина Сергеева рассказала, что идея вырастить гигантские тыквы пришла к ней после подарка от друзей — семян сорта «Гигантская». Вместе с коллегой Анной Язвовских и старшеклассниками, изучающими биологию, они решили провести эксперимент — показать детям, как растут растения и какие размеры могут достигать овощи. В сентябре труд школьников наконец увенчался успехом,

«Наши тыквы в машину просто так не поместятся, поэтому повезем в разрезанном виде. Чтобы увезти их целыми, потребовалось бы заказывать грузовик», — поделилась Сергеева.

На празднике урожая, прошедшем в выходные дни в Екатеринбурге, гигантская тыква вызвала настоящий фурор и стала настоящей звездой мероприятия.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что частое употребление одного популярного блюда повышает риск смерти.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
84.02
0.43 98.96
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:06
«Я раком поднял всю страну»: Шура про нелегкую жизнь в 1990-е
16:59
Дима Билан сфотографировался в обнимку с таинственной незнакомкой
16:51
«Предупредительный выстрел»: что такое хенипавирус и чем он опаснее COVID-19
16:44
«Насколько это честно?»: Рита Дакота исправляет ошибку пластического хирурга
16:37
«Привела мужика домой»: младшая дочь Бородиной напугала мать
16:30
Главное — время: врач объяснил, до какого момента зуб еще можно спасти

Сейчас читают

«Денег собирай, пока приглашают»: почему Буланова расстроена из-за своей славы
Виноваты гаджеты: актриса Безряднова о том, почему в мире много одиноких людей
С ребенком на руках: какую удаленную работу искать мамам в декрете
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Как провести день осеннего равноденствия: ритуалы и приметы
☀️ Солнечное затмение 21 сентября 2025 — чем опасно
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год